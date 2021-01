Prada Cup, le pagelle di oggi: Ineos superiore a Luna Rossa in poppa

La quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021 è andata in archivio con l’ennesimo successo di Ineos Team UK, capace di sconfiggere Luna Rossa Prada Pirelli portando a casa la quinta vittoria consecutiva e guadagnandosi il pass per la finale delle Challenger Series. Al termine del match race tra britannici e italiani, sono andate in scena poi due regate ‘fantasma’ a causa del forfait da parte di American Magic per le gare del weekend. Di seguito le pagelle odierne.

PAGELLE QUARTA GIORNATA PRADA CUP

INEOS UK: 9. Imbattuti. Cinque vittorie su cinque (6 se contiamo la regata fantasma con Patriot) e certezza aritmetica del primo posto conclusivo nel Round Robin con una giornata di anticipo. Britannia vola direttamente in finale di Prada Cup con un ruolino di marcia strepitoso, mettendo in evidenza una grandissima solidità che le ha consentito di esprimersi ad alti livelli in tutte le condizioni affrontate sino a questo momento nella fase a gironi delle Challenger Series. La coppia olimpionica formata da Ben Ainslie (timoniere, skipper) e Giles Scott (tattico) fa paura, potendo contare su un mezzo competitivo, infatti l’affermazione odierna di Ineos è arrivata grazie alle scelte tattiche e non alle performance di una barca rispetto all’altra (anche se Britannia si è fatta preferire in poppa). Manca solo un ultimo passo per lo scacco matto in vista di un’eventuale Match con Emirates New Zealand: battere Luna Rossa con vento leggero.

LUNA ROSSA: 6,5. Terza sconfitta consecutiva su altrettanti confronti diretti con Ineos. Il risultato odierno lascia decisamente l’amaro in bocca a Max Sirena e compagni, costretti ad affrontare la semifinale contro American Magic dal 29 gennaio, ma non è comunque tutto da buttare questo day-4 di Prada Cup. I riscontri non sono infatti così negativi da un punto di vista prestazionale, considerando le condizioni di vento forte (18-22 nodi) affrontate oggi sul campo di regata C. Anzi, il team italiano ha fatto un ulteriore passo avanti in termini velocistici con brezza sostenuta rispetto a domenica scorsa, tenendo il passo di Britannia per tutta la regata specialmente in bolina. Resta ancora qualcosa da limare in poppa, ma l’impressione è quella di un AC75 in costante sviluppo sempre pronto a fare la differenza non appena il vento scenderà sotto i 12 nodi.

Foto: Press Luna Rossa