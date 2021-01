Prada Cup, previsioni meteo del weekend: vento fortissimo! Raffiche al limite, Luna Rossa volerà coi nuovi foil?

Sarà un fine settimana caldissimo ad Auckland, non tanto per le temperature estive della capitale della Nuova Zelanda ma per il clima rovente che avvolge la sfida tra Luna Rossa e Ineos Uk. Il doppio confronto che conclude il round robin della Prada Cup è decisivo: l’imbarcazione italiana deve vincere entrambe le regate per chiudere al primo posto e accedere direttamente alla Finale di Prada Cup, mentre ai britannici basterebbe un successo per raggiungere l’obiettivo. James Spithill e compagni sono molto agguerriti, non hanno accettato i due ko dello scorso fine settimana e si lanciano verso la rivincita.

Luna Rossa è notoriamente migliore con vento leggero, mentre sta lavorando per essere più performante anche con brezza sostenuta (infatti nelle ultime ore sono stati montati dei nuovi foil). Le previsioni meteo del weekend non sono certo delle migliori per l’imbarcazione italiana, visto che si parla di vento decisamente sostenuto: tra i 13 e i 18 nodi nella giornata di sabato (direzione sud-sud-ovest), addirittura 15-21 nodi nella giornata di domenica (provenienza sud-ovest). Sono previsioni diramate dagli organizzatori dell’evento e che hanno quindi una certa validità per i due team.

Ricordiamo che il vento non può andare oltre i 21 nodi come prevede il regolamento, se li supera non si può regatare. Staremo a vedere se i nuovi foil permetteranno a Luna Rossa di battagliare ad armi pari con Ben Ainslie e compagni.

Foto: Luna Rossa Press