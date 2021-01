VIDEO Luna Rossa sconfitta da Ineos: highlights e sintesi della sfida. Regata corpo a corpo in Prada Cup

Stanotte è andata in scena un’avvincente regata di Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk. Le due imbarcazioni si sono fronteggiate a viso aperto nella baia di Auckland: la gara è stata tiratissima e molto incerta, l’equilibrio ha regnato sovrano come testimoniano i ben nove cambi al vertice, il distacco è sempre stato contenuto. I britannici hanno trionfato, ma gli italiani sono sempre stati in lotta e hanno fatto sudare Ben Ainslie e compagni: l’ultimo incrocio nel tratto conclusivo di poppa ha fatto tremare tutti, le due barche erano distanti non più di 5-6 metri e l’emozione è stata fortissima.

Ineos Uk, timonata dal quattro volte Campione Olimpico, ha ottenuto la sua sesta vittoria nel round robin di Prada Cup e ha così staccato il biglietto per la finale di questa competizione. Luna Rossa, invece, dovrà passare dalla semifinale contro American Magic. Ricordiamo che chi alzerà al cielo la Prada Cup avrà la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della regata tra Luna Rossa e Ineos Uk, gara valida per il round robin di Prada Cup.

VIDEO HIGHLIGHTS LUNA ROSSA-INEOS UK:

Foto: Luna Rossa Press