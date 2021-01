Prada Cup, regate fantasma per Luna Rossa e Ineos contro American Magic. Un atto formale

Ineos Team UK ha sconfitto Luna Rossa Prada Pirelli conquistando ufficialmente il pass per la finale della Prada Cup 2021, ma il programma odierno si è concluso solo al termine di due regate ‘fantasma’ che hanno permesso a britannici e italiani di mettere a referto rispettivamente il sesto e terzo punto nella classifica del Round Robin. American Magic ha dato infatti forfait per le gare del weekend, in seguito ai danni riportati da Patriot dopo la scuffia di domenica scorsa, con l’obiettivo di presentarsi nel migliore dei modi al via della semifinale contro Luna Rossa a partire dal 29 gennaio.

Le regate fantasma sono di fatto una mera formalità regolamentare: entrambi i match race (prima quello di Ineos, poi quello di Luna Rossa) sono stati caratterizzati dal consueto countdown pre-start e da un’immediata sospensione da parte del direttore Ian Murray, che ha semplicemente registrato il ritiro di Patriot pochi secondi dopo l’inizio ufficiale delle prove. Non è stata applicata la regola che prevede una separazione di 25 minuti tra una regata e l’altra, in modo da concludere il programma di giornata in tempi celeri.

CLASSIFICA PRADA CUP

Ineos UK 6 punti

Luna Rossa 3

American Magic 0

Foto: Press Luna Rossa