Calendario Prada Cup: date Luna Rossa-American Magic, orari, tv, streaming. Programma semifinali

La semifinale della Prada Cup sarà tra Luna Rossa e American Magic. L’imbarcazione italiana non è riuscita a contenere l’onda d’urto di Ineos Uk nel round robin e ha così concluso in seconda posizione, davanti agli statunitensi che sono invece alle prese con la riparazione della loro barca dopo la scuffiata di settimana scorsa.

James Spithill e compagni sono chiamati a una nuova battaglia contro il quotato equipaggio a stelle e strisce, che si presenterà più agguerrito che mai dopo aver sfondato lo scafo pochi giorni fa. Si preannuncia una semifinale particolarmente intensa, avvincente e combattuta nella baia di Auckland (Nuova Zelanda).

Si gareggia al meglio delle sette regate: la squadra che ne vince quattro si qualifica alla Finale della Prada Cup, da disputare contro Ineos Uk. Ricordiamo che chi alzerà al cielo la Prada Cup avrà poi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Si incomincia venerdì 29 gennaio con le prime due regate, altre due gare sono in programma sabato 30 gennaio. Potrebbe finire qui, nel caso in cui un equipaggio fosse già sul 4-0. In caso contrario si andrà avanti domenica 31 gennaio con altre due prove. L’eventuale “bella”, ovvero la gara-7 di spareggio, è prevista per martedì 2 febbraio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle regate di Luna Rossa vs American Magic, semifinale della Prada Cup. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC, SEMIFINALE PRADA CUP

VENERDÌ 29 GENNAIO:

03.00 Gara 1: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Gara 2: American Magic vs Luna Rossa

SABATO 30 GENNAIO:

03.00 Gara 3: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Gara 4: American Magic vs Luna Rossa

DOMENICA 31 GENNAIO:

03.00 Eventuale Gara 5: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Eventuale Gara 6: American Magic vs Luna Rossa

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO:

03.00 (orario esatto da confermare) Eventuale Gara 7: Luna Rossa vs American Magic

EVENTUALI GIORNI DI RECUPERO: 3-4 febbraio

LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup (canale 205).

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Luna Rossa Press