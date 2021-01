VIDEO Luna Rossa vs Ineos UK, rivivi la regata della Prada Cup con ben 9 cambi al vertice

E’ tramontato il sogno di Luna Rossa di agguantare direttamente la finale della Prada Cup di vela in corso di svolgimento ad Auckland (Nuova Zelanda). L’imbarcazione italiana è stata sconfitta per 33 secondi dagli implacabili britannici di Ineos UK, che dunque hanno conquistato la matematica certezza del primo posto. Ben Ainslie e compagni torneranno in acqua solo il prossimo 13 febbraio per l’atto conclusivo della competizione che dovrà designare lo sfidante ufficiale dei defender di Team New Zealand per l’America’s Cup 2021.

Luna Rossa, al contrario, sarà costretta ora a disputare una insidiosissima semifinale contro American Magic a partire da venerdì 29 gennaio. Gli statunitensi stanno riparando Patriot dopo la pesante scuffia di domenica scorsa ed arriveranno certamente motivati per risollevarsi da un momento di estrema difficoltà. Non sarà per nulla semplice dunque per il Team Prada Pirelli, peraltro in una serie piuttosto corta ed al meglio delle 7 regate.

Oggi il match race contro Britannia si è rivelato incertissimo, con ben nove cambi al vertice. Sorpassi continui, dunque, ma alla fine a prevalere, come già accaduto nei due confronti diretti, è stato Ben Ainslie. Ineos UK ha dimostrato un vantaggio chiaro nelle prestazioni in poppa, mentre di bolina l’andatura delle barche è apparsa sempre molto simile. Va detto che la compagine d’Oltremanica sembra avere qualcosa in più anche in termini di equipaggio.

A questo punto Luna Rossa dovrà resettare un round robin che, in fin dei conti, delinea un bilancio deficitario. Da ora in poi inizieranno le sfide da dentro o fuori. O si vince o si torna a casa. A questo punto non si potrà più sbagliare.

VIDEO LUNA ROSSA VS INEOS: RIVIVI LA REGATA DI PRADA CUP

MAX SIRENA ATTACCA: “RESPINTE TRE RICHIESTE DI PENALITA’ A INEOS, PERCHE’?”

LA CRONACA DELLA REGATA DI OGGI

DISPUTATE LE REGATE FANTASMA CONTRO AMERICAN MAGIC

JAMES SPITHILL: “SORPRESO PER LA MANCATA PENALIZZAZIONE DI INEOS”

CALENDARIO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC: PROGRAMMA, DATE E ORARI DELLA SEMIFINALE DI PRADA CUP

Foto: Luna Rossa Press