La quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021 si è conclusa con il trionfo di Ineos Team UK, capace di sconfiggere Luna Rossa Prada Pirelli portando a casa la quinta vittoria consecutiva e guadagnandosi soprattutto la qualificazione diretta per la finale delle Challenger Series. Al termine del match race tra britannici e italiani, sono andate in scena poi due regate ‘fantasma’ a causa del forfait da parte di American Magic per le gare del weekend.

Domani sarebbe previsto il quinto e ultimo giorno di Round Robin, ma la classifica generale è già di fatto delineata con Ineos in prima posizione (6 punti) davanti a Luna Rossa (3) e American Magic (0), che dovranno quindi sfidarsi dal 29 gennaio in una semifinale al meglio delle sette regate con in palio un posto per la finale di Prada Cup contro gli inglesi. Nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 gennaio si sarebbe dovuto disputare l’ultimo match race della fase a gironi tra Britannia e Luna Rossa (oltre alle due regate ‘fantasma’ di Patriot), ma i team hanno deciso di non gareggiare. Le previsioni meteo infatti non sono ottimali, con vento molto forte e raffiche superiori ai 20 nodi, perciò gli equipaggi hanno optato per la cancellazione di una gara di fatto ininfluente in modo da non correre rischi inutili per le imbarcazioni.

Foto: Press Luna Rossa