Prada Cup, quando le prossime regate? Programma 29 gennaio-2 febbraio, orari, tv, ordine delle regate

La Prada Cup è giunta alla fase più calda: nel fine settimana prenderà il via la semifinale. A contendersi l’ultimo posto della finale saranno Luna Rossa e American Magic, ad attendere la vincitrice c’è Ineos UK vera e propria dominatrice della manifestazione con cinque successi in altrettante regate. Ricordiamo che l’imbarcazione conquisterà la Prada Cup staccherà il pass per l’America’s Cup.

A partire da venerdì 29 gennaio e fino a domenica 31 gennaio si disputeranno le prime sei regate, due al giorno, mentre in caso di parità martedì 2 febbraio si terrà la settima regata. La semifinale si gioca al meglio delle 7 regate e quindi supererà la semifinale l’equipaggio che arriverà a 4 punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle regate di Luna Rossa vs American Magic, semifinale della Prada Cup. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PRADA CUP PROSSIME REGATE: LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC PROGRAMMA

VENERDÌ 29 GENNAIO

03.00 Gara 1: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Gara 2: American Magic vs Luna Rossa

SABATO 30 GENNAIO

03.00 Gara 3: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Gara 4: American Magic vs Luna Rossa

DOMENICA 31 GENNAIO

03.00 Eventuale Gara 5: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Eventuale Gara 6: American Magic vs Luna Rossa

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO

03.00 (orario esatto da confermare) Eventuale Gara 7: Luna Rossa vs American Magic

EVENTUALI GIORNI DI RECUPERO: 3-4 febbraio

LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup (canale 205).

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Luna Rossa Press