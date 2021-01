Prada Cup, calendario semifinale Luna Rossa-American Magic: orari, programma, tv, streaming. Date e possibili recuperi

Luna Rossa affronterà American Magic nella semifinale della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha concluso il round robin al secondo posto, dopo aver perso tre regate contro Ineos Uk, e sarà dunque chiamata a tornare in acqua nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per sfidare gli statunitensi: in palio l’accesso alla finale della Prada Cup, a cui è già ammessa Ineos Uk grazie al primato ottenuto nel girone. James Spithill e compagni saranno impegnati nel Golfo di Hauraki in uno scontro titanico, bisogna vincere a tutti i costi per non spegnere i sogni di gloria: la rincorsa verso la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è ancora aperta.

Luna Rossa è comunque parsa in forma e performante, nonostante le sconfitte contro i britannici, mentre American Magic è incappata in una clamorosa scuffiata nello scorso fine settimana ed è alle prese con la difficile riparazione della sua barca. Il team tricolore ha i mezzi per avere la meglio su Patriot, ma sicuramente gli statunitensi si presenteranno particolamente agguerriti e motivati. La semifinale della Prada Cup è al meglio delle sette regate: l’imbarcazione che conquista quattro vittorrie si qualifica all’atto conclusivo della competizione.

Si parte venerdì 29 gennaio con le prime due regate, altre due gare sono in programma sabato 30 gennaio. Potrebbe finire qui, nel caso in cui un equipaggio fosse già sul 4-0. In caso contrario si andrà avanti domenica 31 gennaio con altre due prove. L’eventuale “bella”, ovvero la gara-7 di spareggio, è prevista per martedì 2 febbraio. Va annotato che, in caso di avverse condizioni meteo, le regate potrebbero essere rinviate. I giorni previsti per i recuperi sono il 3, 4, 5 febbraio. La finale della Prada Cup scatterà poi il 13 febbraio (sarà al meglio delle 13 regate).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle regate di Luna Rossa vs American Magic, semifinale della Prada Cup. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC, SEMIFINALE PRADA CUP: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 29 GENNAIO:

03.00 Gara 1: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Gara 2: American Magic vs Luna Rossa

SABATO 30 GENNAIO:

03.00 Gara 3: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Gara 4: American Magic vs Luna Rossa

DOMENICA 31 GENNAIO:

03.00 Eventuale Gara 5: Luna Rossa vs American Magic

A seguire Eventuale Gara 6: American Magic vs Luna Rossa

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO:

03.00 (orario esatto da confermare) Eventuale Gara 7: Luna Rossa vs American Magic

EVENTUALI GIORNI DI RECUPERO: 3-4 febbraio

LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup (canale 205).

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Luna Rossa Press