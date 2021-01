Luna Rossa ha perso la regata contro Ineos Uk andata in scena nella notte e ha così concluso al secondo posto il round robin della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha lottato alla pari con i britannici, ma nel finale si è dovuta arrendere e così dovrà passare dalla semifinale contro American Magic. La strada verso la possibile sfida contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è tutta in salita.

Vasco Vascotto, sailor di Luna Rossa, ha analizzato la prestazione del suo equipaggio: “Purtroppo non abbiamo vinto, la regata l’abbiamo fatta bene. Abbiamo combattuto con quelli che sono gli imbattuti, all’ultimo incrocio non li abbiamo presi per un metro e li abbiamo fatti saltare per aria“.

L’esperto velista triestino ha proseguito: “Da una parte deve esserci la consapevolezza che abbiamo tutto per ben figurare, dall’altra dobbiamo analizzare le imperfezioni che ci sono state, non bisogna mentirsi. Abbiamo la necessità di limare alcuni errori che abbiamo fatto e ripartire col giusto entusiasmo“. Vascotto ha poi concluso: “Abbiamo avuto delle condizioni difficili, i ragazzi hanno fatto una regata molto logica e hanno spiegato le motivazioni delle scelte: quando uno in barca sceglie non sbaglia mai“.

Foto: Luna Rossa Press