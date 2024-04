Judo, Odette Giuffrida è argento agli Europei. Distria Krasniqi la spunta al Golden Score

È arrivato l’argento per Odette Giuffrida nella Finale dei -52 kg femminili degli Europei 2024 a judo. L’azzurra si è dovuta arrendere alla forza della kosovara Distria Krasniqi, n.1 del ranking e campionessa olimpica in carica. Un incontro difficile, come si sapeva, ma il rammarico c’è per come il match sia evoluto.

Giuffrida, infatti, ha tentato spesso di mettere in difficoltà la sua avversaria con prese al bavero, per tentare un ribaltamento. Krasniqi è atleta molto forte fisicamente e difficile da battere su questo piano. Per questo, la nostra portacolori ha cercato di metterla sulla tecnica.

Sfortunatamente, gli attacchi tentati non sono andati a buon fine e hanno portato a due shido e poi a una chiusura amara nel Golden Score. In un altro tentativo di ribaltamento, la kosovara è stata molto abile nel completare il canonico contrattacco e a portare al waza-ari, valso la conquista del metallo più pregiato sul tatami di Zagabria (Croazia).

Terza medaglia individuale in carriera a livello seniores, dunque, per Giuffrida nella rassegna continentale, dopo l’oro del 2020 e l’argento del 2021. Un riscontro che può essere valutato in ottica positiva nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024.