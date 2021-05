LIVE MotoGP, GP Francia 2021 in DIRETTA: risultati e classifica prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans i piloti e i team dovranno lavorare sodo per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Sul circuito francese si riprende la ricorsa iridata con una Ducati forte come non mai. La Rossa è reduce dalla magica doppietta a Jerez de la Frontera (Spagna), dove l’australiano Jack Miller si è imposto davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia. Con questi risultati, “Pecco” si è portato in vetta alla graduatoria mondiale con 66 punti, due in più del francese della Yamaha Fabio Quartararo, costretto a rallentare nel corso della gara in Andalusia per un problema al braccio destro.

Il transalpino, infatti, è stato costretto a operarsi in avvicinamento al questo fine-settimana e si suppone non sia al 100% della forma. Di questo cercheranno di approfittare i centauri di Borgo Panigale su un layout che dovrebbe essere favorevole alle caratteristiche della moto italiana. Parliamo di una pista “Stop&Go” dove le capacità in accelerazione e frenata della D16 potrebbero risultarne esaltate.

Si spera in un colpo di coda da parte della Yamaha Petronas. Franco Morbidelli deve fare i conti con una M1 troppo datata che difficilmente gli potrà consentire alla lunga di lottare per il titolo; Valentino Rossi fatica ad adattarsi a quello che le gomme richiedono. A Le Mans si avrà il quadro ancora più preciso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 prevista alle ore 09.55, mentre la FP2 si terrà alle 14.10. Buon divertimento!

