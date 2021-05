MotoGP oggi, GP Francia 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 16 maggio, andrà in scena il GP di Francia, quinto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans ci si aspetta una gara dall’esito incerto e con tante variabili in gioco.

In primis i piloti e le squadre dovranno rivolgere lo sguardo verso il cielo e capire se ci sarà o meno la pioggia. Giove Pluvio, infatti, ha condizionato il weekend e potrebbe continuare a farlo. In casa Yamaha, probabilmente, si augurano di poter gareggiare sull’asciutto tenuto conto della doppietta al termine delle qualifiche: primo Fabio Quartararo e secondo Maverick Vinales.

Il transalpino, nonostante si sia presentato dopo l’operazione al braccio destro, pare aver dimenticato il dolore e la sua qualità di guida ha fatto la differenza. Quartararo ci tiene in maniera particolare, visto che comunque si parla dell’appuntamento di casa che potrebbe essere determinante ai fini del campionato.

Sì perché il leader del Mondiale, Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati), è in grande difficoltà: il centauro piemontese ieri nel corso del time-attack ci ha capito poco, commettendo alcuni errori nella scelta delle gomme. Alla fine della fiera, Bagnaia partirà dalla 16ma casella e sarà una corsa molto difficile per lui.

Discorso molto diverso per Marc Marquez e Valentino Rossi. Lo spagnolo della Honda, in seconda fila, vuole dimostrare di essere sulla via della ripresa fisica. La RC213V è una moto non facile da assecondare, ma la classe dell’iberico è tale che la top-5 in gara non sia una chimera. Per quanto concerne Valentino, il nono posto del time-attack può essere accolto con il sorriso dopo i tantissimi problemi dei round passati. Il target sarà la top-10.

Guarda la MotoGP live su DAZN

PROGRAMMA GP FRANCIA

Domenica 16 maggio

ore 9.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, MotoE, Gara, diretta

PROGRAMMA GP FRANCIA IN TV

La copertura televisiva del GP di Francia del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la differita delle gare delle tre categorie. Non è prevista la trasmissione dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Francia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle gare delle tre categorie. Non è prevista la trasmissione dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Francia del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 16 maggio

ore 13.45, Moto3, Gara, differita

ore 15.00, Moto2, Gara, differita

ore 16.40, MotoGP, Gara, differita

ore 18.15, MotoE, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press