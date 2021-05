MotoGP, Jack Miller mago della pioggia nelle FP1 a Le Mans. Bagnaia solido sul bagnato

Il weekend del Gran Premio di Francia di MotoGP è cominciato con la prima sessione di prove libere, che hanno permesso ai piloti di saggiare le condizioni del Bugatti Circuit di Le Mans. L’incertezza del meteo, annunciata per l’intero fine settimana, si è manifestata istantaneamente. Non piove, ma il turno parte su pista bagnata, dunque tutti i piloti girano con gomme rain.

Il tracciato si asciuga con il passare dei minuti, dunque i tempi migliorano progressivamente. Una decina di minuti dal termine, Jack Miller e Alex Marquez sono i primi ad azzardare le slick. L’australiano riesce a realizzare il miglior tempo proprio nel momento in cui, nel finale della sessione, comincia a piovere! Lo spagnolo, invece, si stende e quindi Jackass è l’unico a firmare un crono con pneumatici di asciutto grazie a un tempismo perfetto!

Nel finale comunque tanti si lanciano per rischiare un time attack con le rain, in quanto non è detto che si possa avere un’altra sessione di prove libere così poco bagnata tra qui e domani mattina. Johann Zarco conferma l’ottima competitività della Ducati, attestandosi in seconda posizione. Molto bene le Honda ufficiali e le Aprilia (addirittura Lorenzo Savadori ottiene un clamoroso 6° posto). Nella top ten provvisoria anche entrambe le Suzuki, con un Joan Mir in grande spolvero.

Al contrario in difficoltà tutte le Yamaha, che per la verità perdono tante posizioni proprio nel finale. I quattro alfieri della Casa di Iwata si attestano tra la dodicesima e la sedicesima piazza. Quantomeno, per una volta, Valentino Rossi è in linea con i compagni di marca.

GP FRANCIA MOTOGP – CLASSIFICA FP1

1 MILLER Jack Ducati 1’38″007

2 ZARCO Johann Ducati 1’39″488

3 MIR Joan Suzuki 1’40″069

4 MARQUEZ Marc Honda 1’40″121

5 ESPARGARO Pol Honda 1’40″115

6 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’40″244

7 BAGNAIA Francesco Ducati 1’40″256

8 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’40″582

9 RINS Alex Suzuki 1’40″679

10 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’41″029

11 MARQUEZ Alex Honda 1’41″258

12 VIÑALES Maverick Yamaha 1’41″299

13 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’41″423

14 ROSSI Valentino Yamaha 1’41″524

15 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’41″576

16 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’41″641

17 LECUONA Iker Ktm 1’42″500

18 BINDER Brad Ktm 1’42″899

19 PETRUCCI Danilo Ktm 1’43″045

20 MARINI Luca Ducati 1’43″262

21 RABAT Tito Ducati 1’43″469

22 BASTIANINI Enea Ducati 1’43″644

Foto: La Presse