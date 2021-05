Se il buongiorno si vede dal mattino… Fabio Quartararo può essere davvero fiducioso per il prosieguo del suo fine settimana del Gran Premio di Francia 2021 della MotoGP. Il padrone di casa, infatti, chiude il venerdì sul tracciato di Le Mans con un brillante secondo posto, a meno di un decimo di distacco dal miglior tempo di giornata, fatto segnare dal suo connazionale Johann Zarco.

Per quale motivo “El Diablo” può essere così fiducioso? Per due motivi: in primo luogo perché i postumi dell’operazione al braccio per sindrome compartimentale sembrano essere andati nella giusta direzione; in secondo luogo la sua M1 si sposa alla perfezione con la pista della Sarthe. La conferma arriva direttamente dalla parole del nativo di Nizza: “A livello fisico sono in buona condizione, posso dire che il mio braccio sia davvero ok – conferma ai microfoni di Sky Sport – Per ora il feeling con la mia moto è leggermente diverso dal solito, ma penso che sia normale. La mia giornata ha preso il via con il giusto piede, dato che mi sono trovato alla grande sull’asciutto, già dal primo run. Nella FP2 non ho iniziato con un time attack ma, nonostante il carico di benzina, ho fatto subito segnare un tempo importante. Dopodiché ho commesso un piccolo errore e sono caduto, ma l’importante era chiudere nella top10 e ci sono riuscito senza problemi. Sono tranquillo in vista di domani”.

Si annuncia ancora un duello tra Ducati e Yamaha, o potrebbero esserci altri inserimenti? “Penso che le moto da battere saranno queste due. Non so quale sia la favorita; al momento si nota come loro siano più veloci sul dritto, mentre noi ci facciamo preferire in altri frangenti. Sono sicuro che sarà difficile la battaglia con la Ducati ma, statene sicuri, sarà dura anche per loro contro di noi. La Suzuki? Per il momento non è semplice da leggere”.

Credit: MotoGP. com Press