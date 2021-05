MotoGP, GP Francia 2021. Johann Zarco il migliore nella FP2. Valentino Rossi respira, è 9°. In difficoltà Francesco Bagnaia

È andata in archivio la giornata iniziale del fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP. Sul Bugatti Circuit di Le Mans si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere, la quale potrebbe rivelarsi determinante per stabilire i dieci piloti che accederanno direttamente al Q2. Non c’è infatti garanzia che domattina si possa girare sull’asciutto, come è stato possibile nel pomeriggio odierno.

Tutti si buttano in pista sin dai primissimi minuti e Fabio Quartararo si dimostra rapidissimo, sia in tema di velocità pura che di passo gara. L’asfalto è comunque molto freddo e le gomme faticano a entrare in temperatura. Così, in tanti si trovano a terra. Le cadute, fortunatamente innocue, non risparmiano neppure El Diablo, Pecco Bagnaia e Jack Miller.

Alla fine di tutti i time attack, la Francia padrona di casa festeggia un uno-due. Miglior crono per la Ducati di Johann Zarco, che precede di 95 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo. In generale i centauri della Casa di Iwata sono tutti molto competitivi sull’asciutto, in quanto al momento sono tutti nella top-ten combinata. Maverick Viñales terzo, Franco Morbidelli quinto e un redivivo Valentino Rossi nono. Invece, per quanto riguarda le moto di Borgo Panigale, si mastica amaro riguardo Bagnaia, che tra una caduta e una gomma soft “bacata” non è andato oltre la dodicesima piazza, a differenza di Jack Miller, settimo.

Bene anche le Honda, poiché un ottimo Pol Espargarò è addirittura quarto, mentre Marc Marquez è ottavo e Takaaki Nakagami decimo. Completa la top-ten la Ktm di un eccellente Miguel Oliveira, sesto. Quindi, oltre a Bagnaia, i delusi del venerdì sono i due piloti Suzuki, rispettivamente undicesimo e tredicesimo.

GP FRANCIA MOTOGP 2021 – CLASSIFICA FP2

1 ZARCO Johann Ducati 1’31″747

2 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’31″842

3 VIÑALES Maverick Yamaha 1’32″136

4 ESPARGARO Pol Honda 1’32″137

5 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’32″279

6 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’32″296

7 MILLER Jack Ducati 1’32″361

8 MARQUEZ Marc Honda 1’32″632

9 ROSSI Valentino Yamaha 1’32″699

10 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’32″711

11 RINS Alex Suzuki 1’32″762

12 BAGNAIA Francesco Ducati 1’32″800

13 MIR Joan Suzuki 1’32″908

14 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’32″946

15 LECUONA Iker Ktm 1’33″040

16 BINDER Brad Ktm 1’33″117

17 MARQUEZ Alex Honda 1’33″204

18 RABAT Tito Ducati 1’33″361

19 BASTIANINI Enea Ducati 1’33″536

20 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’33″985

21 MARINI Luca Ducati 1’34″147

22 PETRUCCI Danilo Ktm 1’34″520

Foto: MotoGPpress.com