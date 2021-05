Moto3, Andrea Migno in pole position a Le Mans! 2° Riccardo Rossi, decisiva la scelta della gomma slick

Seconda pole position dell’anno e terza complessiva in carriera nel Motomondiale per Andrea Migno, autore del miglior tempo nella fase decisiva delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2021, quinto atto stagionale del Mondiale Moto3. Il romagnolo del Team Snipers si è guadagnato la pole grazie ad una scelta strategica coraggiosa, montando gomme slick per l’ultimo run del Q2 nonostante una pista estremamente scivolosa.

Uno scroscio di pioggia a inizio sessione aveva infatti reso il tracciato troppo bagnato per le slick, almeno in un primo momento, ma col passare dei minuti l’asfalto si è asciugato progressivamente consentendo a due piloti di fare la differenza rispetto agli altri.

Stiamo parlando di Andrea Migno, pole-man in 1’47″407, e di Riccardo Rossi, 2° classificato in 1’49″408 e protagonista della sua miglior qualifica in carriera nel Mondiale. Il centauro azzurro del Team BOE Owlride, nonostante una caduta ad inizio Q2 in seguito ad un contatto con Niccolò Antonelli, ha provato l’azzardo delle gomme d’asciutto ed è stato in grado di strappare in extremis un exploit davvero sorprendente.

Terza piazza per lo spagnolo Jaume Masià, a 2.204 dalla vetta, mentre la seconda fila è composta dallo scozzese John McPhee (4°), dall’argentino Gabriel Rodrigo (5°) e dall’italiano Niccolò Antonelli (6°). Discreta decima posizione per Romano Fenati, subito davanti a Stefano Nepa, mentre Dennis Foggia si è dovuto accontentare del 18° posto dopo aver superato il taglio nella prima fase della qualifica.

Clamorosamente eliminato in Q1 il leader del campionato Pedro Acosta, costretto a scattare domani in 21ma posizione e chiamato quindi ad una nuova rimonta prodigiosa almeno per limitare i danni in classifica generale.

RISULTATI QUALIFICHE GP FRANCIA 2021 MOTO3

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’47.407 7 7 217.7

2 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q2 1’49.408 4 4 2.001 2.001 213.0

3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’49.611 6 6 2.204 0.203 216.7

4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’49.640 5 5 2.233 0.029 217.2

5 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’49.684 7 7 2.277 0.044 217.7

6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 1’49.894 4 4 2.487 0.210 216.3

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’50.594 6 6 3.187 0.700 211.7

8 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’50.786 6 6 3.379 0.192 215.8

9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’50.927 7 7 3.520 0.141 213.0

10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’50.962 7 7 3.555 0.035 213.9

11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q2 1’51.145 6 6 3.738 0.183 219.1

12 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q2 1’51.303 5 5 3.896 0.158 213.9

13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’51.375 4 6 3.968 0.072 216.3

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q2 1’51.510 6 6 4.103 0.135 219.1

15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’52.332 5 5 4.925 0.822 216.7

16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’52.511 6 6 5.104 0.179 214.4

17 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’54.034 6 6 6.627 1.523 213.0

18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’54.345 5 6 6.938 0.311 213.0

19 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’43.290 6 8 (*) 0.270 227.1

20 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q1 1’43.303 8 8 (*) 0.283 0.013 220.1

21 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q1 1’43.376 6 8 (*) 0.356 0.073 220.1

22 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’43.393 6 8 (*) 0.373 0.017 223.0

23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’43.636 4 4 (*) 0.616 0.243 223.5

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’43.663 4 7 (*) 0.643 0.027 222.0

25 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’44.284 3 5 (*) 1.264 0.621 222.5

26 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q1 1’44.435 3 6 (*) 1.415 0.151 225.6

27 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’44.784 3 6 (*) 1.764 0.349 220.6

28 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’47.081 2 7 (*) 4.061 2.297 223.0

29 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA FP2 1’43.613 1.463



Credit: MotoGP.com Press