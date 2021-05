MotoGP TV8, GP Francia 2021: orario in chiaro, programma, diretta, differita qualifiche

A Le Mans, Il 15 maggio sarà il giorno delle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto round del Motomondiale 2021. Storicamente l’appuntamento transalpino è spesso vittima dei capricci del meteo, pertanto non è escluso che la pioggia possa presentarsi per sparigliare le carte. In MotoGP sinora le quattro pole position messe in palio in stagione sono state equamente spartite tra Ducati (Francesco Bagnaia e Jorgen Martìn nel double header di Losail) e Yamaha (Fabio Quartararo è stato il più rapido al sabato sia in Portogallo che in Spagna).

Invece, guardando alle classi inferiori, in Moto2 finora il britannico Sam Lowes ha firmato tre pole position, lasciandone sul piatto solo una all’australiano Remy Gardner. Invece in Moto3 il più rapido in qualifica è cambiato di gara in gara. Darryn Binder è stato il migliore nel primo appuntamento stagionale, seguito successivamente da Jaume Masià nel secondo, da Andrea Migno a Portimao e Tatsuki Suzuki a Le Mans. Qualcuno spezzerà i duopoli Ducati-Yamaha e Lowes-Garnder? Mentre in Moto3 avremo il quinto poleman diverso in cinque gare? Per avere risposta a queste domande, basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la sintesi delle qualifiche di tutte le classi. Non saranno trasmesse le prove libere del mattino.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

GP FRANCIA 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E PROVE LIBERE

GUIDA TV8

15.35-17.00 MotoGP, Moto2, Moto3 Sintesi Qualifiche (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.35 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.10-17.00 MotoE, E-Pole

PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI OGGI

