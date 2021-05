Fabio Quartararo si conferma in pole position a Le Mans per il secondo anno consecutivo e porta a casa la terza partenza al palo di seguito in stagione, la 13ma complessiva della sua carriera in MotoGP. Il francese della Yamaha Factory è stato il più rapido al termine di una qualifica molto complessa dal punto di vista delle condizioni della pista, a causa di un asfalto ibrido in via di asciugamento.

Il nizzardo classe 1999 ha preceduto il compagno di squadra Maverick Vinales per 81 millesimi e la Ducati di Jack Miller per 104 millesimi, aggiudicandosi la pole nonostante la recente operazione per sindrome compartimentale. “È stata la prima volta in cui mi sono sentito così nervoso prima di una qualifica, perché col bagnato non mi sentivo bene“, ha detto il Diablo dopo la sessione.

Di seguito il video dell’intervista a Sky Sport:





Credit: MotoGP.com Press