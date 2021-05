Scenario praticamente identico all’ultima edizione del GP di Francia per Fabio Quartararo, che si presenterà alla domenica di Le Mans in pole position nel ruolo di grande favorito per la gara con l’asciutto. Nel 2020 la pioggia, arrivata sul circuito Bugatti a pochi minuti dal via, aveva però spento i sogni di gloria (e forse di titolo) del nizzardo costringendolo ad annaspare a centro gruppo.

Vedremo se questo copione si ripeterà anche nel 2021, con il Diablo che potrebbe però provare a limitare i danni anche in caso di pista bagnata. Un anno in più di esperienza ha sicuramente aiutato il pilota francese della Yamaha Factory, che è parso leggermente più competitivo in condizioni ibride rispetto alle pessime performance messe in mostra nella passata stagione.

Il Diablo, nonostante la recente operazione per sindrome compartimentale, si è dimostrato molto solido con le slick sia sul passo che sul giro secco, lanciando un messaggio importante a tutti i suoi avversari per il titolo mondiale. Domani Quartararo potrebbe infatti prendere il volo in classifica generale, considerando le difficoltà di Pecco Bagnaia (partirà 16° in griglia), lasciandosi definitivamente alle spalle la delusione di Jerez.

I rivali più temibili in ottica vittoria di tappa (sull’asciutto) sono gli altri piloti Yamaha Maverick Vinales e Franco Morbidelli, oltre alle Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Troppo lontane in griglia sulla carta entrambe le Suzuki (Mir 14° e Rins 15°), mentre le Honda non sembrano ancora in grado di impensierire Quartararo in condizioni standard.

