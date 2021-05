Yari Montella non parteciperà al Gran Premio di Francia, quinto atto del Motomondiale 2021. Il centauro italiano, iscritto regolarmente alla Moto2, si è infortunato nella prima bagnata sessione di giornata. L’alfiere della Speed Up è stato trasportato al centro medico del tracciato di Le Mans, un controllo che ha preceduto un trasferimento in ospedale.

Montella, protagonista di un brutto incidente anche in quel di Portimao, dovrebbe essere operato direttamente in Francia senza attendere il ritorno in Italia. I medici hanno infatti consigliato all’italiano di effettuare subito l’intervento per evitare delle ulteriori complicazioni.

Luca Boscoscuro, numero uno di Speed Up, ha confermato ai microfoni di Sky Sport la decisione dei medici di operare subito l’atleta. Non abbiamo ulteriori novità su Montella che, lo ricordiamo, sta affrontando il primo anno all’interno della Moto2 2021.

VIDEO Moto2, infortunio Montella: sarà operato





Foto: MotoGP Press