Buon avvio di fine settimana a Le Mans per Maverick Viñales, che ha chiuso in terza posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha Factory ha messo in mostra una buona competitività sull’asciutto sia in termini di passo che di time-attack, candidandosi così ad un ruolo da protagonista verso qualifiche e gara.

“Giornata molto positiva. Al mattino stavamo provando qualcosa con le gomme e alla fine del turno sono caduto con la media, ma comunque è stato importante per raccogliere alcune informazioni. In FP2 poi mi sentivo bene, abbiamo provato il passo e avevo delle buone sensazioni, quindi ho un bel potenziale“, ha dichiarato il nativo di Figueres ai microfoni di Sky Sport.

A proposito delle condizioni affrontate oggi al circuito Bugatti: “È difficile trovare la fiducia in queste condizioni, perché in un momento puoi ritrovarti per terra. Non lo sai mai. In questi casi devi magari aspettare un po’ a spingere e trovare il giusto feeling, specialmente alla curva 3 che è molto insidiosa“.

“Dobbiamo migliorare nella gestione del weekend di gara – ha proseguito Viñales, ripercorrendo la prima parte della sua stagione – Alla fine eravamo molto veloci nei test del lunedì a Jerez, quindi siamo stati molto lenti a trovare il set-up. Lì si poteva fare molto meglio e anche a Portimao, perché avevo avuto dei problemi ai freni e non abbiamo trovato la contromisura fino a Jerez. Io mi sento molto bene e posso spingere, il che è molto positivo“.

