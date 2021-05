MotoGP, orari qualifiche 15 maggio: programma GP Francia 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Domani, sabato 15 maggio, si disputeranno a Le Mans le qualifiche del Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Grande attesa soprattutto in MotoGP per un nuovo duello sul giro secco tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, rispettivamente primo e secondo classificato nel Mondiale piloti dopo le prime quattro gare.

Battaglia per la pole position che si preannuncia entusiasmante, anche alla luce di un meteo variabile e abbastanza incerto in vista della giornata riservata alle prove ufficiali. Yamaha e Ducati partono coi favori del pronostico su questa pista almeno sul giro singolo, ma attenzione ai possibili exploit di Aprilia (con Aleix Espargarò), KTM e Honda. Suzuki dovrà invece limitare i danni, per poi attaccare domenica con la consueta rimonta di Alex Rins e Joan Mir.

Le qualifiche del GP di Francia 2021 saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro su TV8 una sintesi delle prove ufficiali delle tre classi in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della lotta per la quinta pole della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle qualifiche per il GP di Francia 2021:

PROGRAMMA SABATO GP FRANCIA 2021 MOTOGP

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Sabato 15 maggio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.50, MotoE, E-Pole, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 15 maggio

ore 15.35, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

