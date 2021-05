VIDEO Franco Morbidelli cade ai box nel GP di Francia. Il romano è sofferente

Episodio alquanto bizzarro in quel di Le Mans al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Franco Morbidelli, dopo aver chiuso 17° un turno condizionato dalla pioggia, si è infatti reso protagonista di uno strano infortunio all’interno della pit-lane.

Il romano del Team Yamaha Petronas, durante una simulazione di cambio moto (operazione utile in caso di gara flag to flag), ha sentito infatti un forte dolore al ginocchio sinistro subito prima di salire sulla sua seconda M1. Fortunatamente, in seguito ai primi controlli medici in clinica mobile, l’allarme è rientrato e Morbidelli dovrebbe disputare regolarmente le qualifiche odierne.

Di seguito il VIDEO della caduta di Franco Morbidelli ai box nelle prove libere del GP di Francia 2021:

VIDEO CADUTA MORBIDELLI AI BOX GP FRANCIA 2021

A strange incident in pit-lane! 😲@FrankyMorbido12 limps away from his Yamaha after an issue attempting a flag-to-flag practice! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/r5ujk7X2hT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2021

Credit: MotoGP.com Press