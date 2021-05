VIDEO Francesco Bagnaia cade nelle prove libere del GP di Francia di MotoGP: scivolata con la Ducati

Francesco Bagnaia è purtroppo caduto durante le prove libere 2 del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il leader della classifica generale aveva disputato un buon turno in mattinata, mentre nel pomeriggio è andato un po’ in difficoltà sull’asfalto asciutto del tracciato transalpino. L’alfiere della Ducati è scivolto alla mitica curva Dunlop, uno dei punti iconici di questa pista.

Il ribattezzato Pecco ha concluso al 12mo posto in graduatoria, accusando alcune criticità che al momento lo estromettono dalla top-10 e dall’accesso diretto al Q2 delle qualificazioni. Il piemontese dovrà cercare di rimboccarsi le maniche nella FP3 di domani mattina, sperando che il meteo sia clemente e che non piova. Di seguito il VIDEO della caduta di Francesco Bagnaia durante le prove libere 2 del GP di Francia.

The championship leader is down too! 😱@PeccoBagnaia joins the club of crashers at Dunlop! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6KcfPbWvhh

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2021