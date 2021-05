LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: programma warm-up e gara. Orari TV8 e Sky

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tantissimo altro. Un saluto sportivo.

14.59 La classifica della Q2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1’32.600

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.6 1’32.681 0.081 / 0.081

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 321.6 1’32.704 0.104 / 0.023

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.7 1’32.766 0.166 / 0.062

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 322.7 1’32.877 0.277 / 0.111

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.6 1’33.037 0.437 / 0.160

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.6 1’33.120 0.520 / 0.083

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 319.6 1’33.150 0.550 / 0.030

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1’33.391 0.791 / 0.241

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.6 1’33.867 1.267 / 0.476

11 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.1 1’34.258 1.658 / 0.391

12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 318.5 1’34.265 1.665 / 0.007

14.58 Purtroppo un bruttissimo colpo oggi per Francesco Bagnaia. Sapevamo che la Q1 sarebbe stata una tagliola difficile da superare con la pioggia e così è stato, tanto che nella rete sono caduti anche Mir e Rins. Il piemontese partirà 16° e, con ogni probabilità, perdere la leadership del Mondiale. Domani dovrà solo pensare a limitare i danni e portare a casa più punti possibili.

14.57 Le Yamaha di Quartararo e Vinales hanno faticato tantissimo con la pioggia. Non appena la pista si è asciugata, hanno fatto la differenza. E domani in gara non dovrebbe piovere…Sono 13 le pole in carriera in MotoGP per il francese.

14.56 Non è ancora dove vorrebbe essere, ma Valentino Rossi può sorridere: 9° a 7 decimi da Quartararo. I miglioramenti sono tangibili. E chissà che domani il Dottore non possa stupire in caso di gara bagnata…

14.55 4° Morbidelli a 0.166. Seguono Zarco, Marc Marquez, Nakagami, Pol Espargarò, Valentino Rossi, Oliveira, Savadori e Marini.

14.53 Fabio Quartararo (Yamaha) conquista la pole in 1’32″600, appena 0.081 meglio del compagno di squadra Maverick Vinales. Completa la prima fila Jack Miller (Ducati) a 0.104.

14.51 POLE DI QUARTARARO! La pista si è asciugata e il francese ha piazzato la zampata!

14.50 Cade Pol Espargarò.

14.49 ULTIMO TENTATIVO!

14.49 Al momento abbiamo una prima fila Honda, pazzesco: Marquez, Nakagami e Pol Espargarò…

14.48 Attenzione perché Marquez sogna la pole…

14.47 Bandiera gialla per la caduta di Oliveira, sono costretti tutti a rallentare.

14.47 Tre minuti al termine. MARQUEZ AL COMANDO! 1’33″037, 2° Nakagami a 0.083.

14.46 MORBIDELLI C’E’! E’ 2° a 0.083 da Pol Espargarò!

14.45 Ottimo Marquez, è 3° a 0.456 dal compagno di squadra.

14.45 POL ESPARGARO’ STUPISCE! 1’33″150 per lo spagnolo della Honda, si mette davanti a Miller e Zarco. Sarà una qualifica che si deciderà all’ultimo tentativo utile, perché l’asfalto si sta asciugando sempre più.

14.43 1’34″374 per Miller, l’australiano abbatte un altro secondo. 2° Pol Espargarò con la Honda a 0.267. 3° Quartararo, 4° Nakagami, 5° Marquez, 6° Savadori, 7° Morbidelli, 9° Marini, 11° Valentino Rossi.

14.42 Miller in vetta con la Ducati in 1’35″472. 2° Pol Espargarò, 3° Quartararo.

14.41 Valentino Rossi finisce nella ghiaia all’ultima curva, peccato! Stava realizzando un ottimo tempo.

14.39 Valentino Rossi, con gomme da asciutto, si ferma a 0.184 da Zarco. 3° Morbidelli a 0.834.

14.39 1’39″715 per Zarco con pneumatici da bagnato.

14.38 Rientrano subito ai box Quartararo e Miller. Si sono resi conto che la pista è asciutta. Ora è spuntato anche il sole.

14.37 AZZARDO PER VALENTINO ROSSI E FRANCO MORBIDELLI! Entrano in pista con gomme soft da asciutto! Unici a prendersi questo rischio.

14.36 Per il momento gomme da bagnato per Vinales e Quartararo.

14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per definire la griglia di partenza!

14.34 Se la pista sarà asciutta, il favorito n.1 sarà Fabio Quartararo.

14.32 Fine settimana in salita anche per le Suzuki: 14° Mir, 15° Rins…Agli spagnoli è andata poco meglio rispetto a Bagnaia.

14.30 Per Francesco Bagnaia è un week-end storto. Male al venerdì, ancora peggio al sabato. Domani deve sperare nella pioggia per provare a limitare i danni. Ma partire dal 16° posto sulla griglia di partenza fa sì che il week-end sia fortemente compromesso.

14.29 Savadori ha vinto la scommessa: è stata la mossa vincente montare gomme medie da bagnato. Tutti gli altri hanno continuato a girare con le soft.

14.28 3° Aleix Espargarò, seguono Mir, Rins, Bagnaia, Petrucci, Lecuona, Alex Marquez, Rabat, Binder e Bastianini.

14.27 Lorenzo Savadori (Aprilia) chiude al primo posto in 1’42″550. 2° Luca Marini (Ducati VR46) a 0.802. Due italiani dunque accedono alla Q2.

14.26 Fuori Bagnaia. Che mazzata per il Mondiale.

14.25 Aleix Espargarò davanti a Savadori, due Aprilia davanti!

14.24 Savadori in testa, 4° Bagnaia. Ha un ultimo tentativo.

14.22 Purtroppo Bagnaia deve rialzarsi a causa di una bandiera gialla per la caduta di Alex Marquez.

14.21 2° Petrucci, 5° Bagnaia. 3 minuti al termine.

14.20 Savadori si gioca il jolly delle gomme medie da bagnato.

14.19 Aleix Espargarò vola in testa con l’Aprilia in 1’44″720. 2° Mir a 0.275.

14.18 Sempre davanti le due Suzuki di Mir e Rins, 3° Aleix Espargarò con l’Aprilia.

14.17 Si sta mettendo molto male per Bagnaia, che non sembra avere il passo dei migliori. Al momento è 7° a ben 1″181 da Mir.

14.16 Sempre davanti le Suzuki di Mir e Rins, 1’45″635 per il campione del mondo. Sono comunque tempi ancora molto alti.

14.16 Ora è spuntato addirittura il sole. Ci sarà tempo per montare le gomme slick? Mancano 9 minuti.

14.15 Caduta per Savadori con l’Aprilia.

14.14 Mir davanti a Rins, 6° Bagnaia. Ci sarà da lottare…

14.13 Intanto ha smesso di piovere, ma la pista è comunque umida. Dunque i piloti dovranno rimanere sempre in pista, perché l’asfalto migliorerà progressivamente.

14.12 Doppia gomma soft da bagnato per Francesco Bagnaia.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziata la Q1! 15 minuti e appena due posti in palio per la Q2!

14.04 Dalle 14.10 la Q1. Missione difficilissima per Francesco Bagnaia: dovrà vedersela con Rins, Mir, Aleix Espargarò, Lecuona, Binder, Alex Marquez, Rabat, Bastianini, Savadori, Marini e Petrucci. Solo i primi due si qualificheranno per la Q2. Tutti gli altri scatteranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. Ecco perché il leader del Mondiale si gioca già una fetta importante di questo fine settimana.

14.02 Non è stata una quarta sessione molto attendibile a causa dei continui mutamenti del meteo. Di sicuro la Yamaha vola con l’asciutto e arranca sul bagnato.

14.00 Le FP4 si chiudono con Quartararo davanti a tutti in 1’32″857. 2° Rins a 0.007, 3° Morbidelli a 0.015. Seguono Pol Espargarò, Marc Marquez, Oliveira, Mir, Nakagami, Alex Marquez e Lecuona. 11° Vinales, 12° Bastianini, 13° Rossi, 14° Petrucci, 17° Miller, 19° Savadori, 20° Marini, 21° Bagnaia.

13.58 TORNA A DILUVIARE! Scroscio davvero intenso, quanto durerà?

13.57 SCIVOLA MARC MARQUEZ ALLA CURVA 9!

13.57 Bagnaia è scivolato al penultimo posto, ma c’è il motivo. Ha guidato a lungo con le gomme soft con l’asfalto ancora umido. Poi non le ha più sostituite.

13.56 Valentino Rossi è 13° a 0.954 da Quartararo.

13.55 Cade Pol Espargarò con la Honda.

13.54 Morbidelli 3° ad appena 15 millesimi da Quartararo! Rins è 2° a 0.007.

13.54 Salto in avanti di Rins con la Suzuki, è secondo.

13.53 Quartararo torna al comando, seguito ancora da Pol Espargarò e Marquez.

13.51 Risponde Quartararo ed è 2° a 0.086 da Morbidelli.

13.51 MORBIDELLI DAVANTI! 1’33″215! Seguono le Honda di Pol Espargarò e Marc Marquez.

13.50 Bagnaia ora ha gomme soft usurate, ma giustamente per il momento non le sostituisce: deve conservarle per le qualifiche.

13.48 Senza la pioggia torna davanti la Yamaha…1’34″007 per Quartararo, il francese sale in vetta. 4° Morbidelli, 10° Valentino Rossi.

13.47 Al momento tutti i piloti in pista con gomme soft slick. Ammesso che il meteo conceda veramente una tregua…

13.45 1’34″099 ora per Zarco. 2° Bagnaia a 0.831.

13.45 I tempi si stanno avvicinando a quell’1’31” stampato ieri da Zarco nelle Fp2.

13.44 Adesso ha nuovamente smesso di piovere, in questo modo qualifiche e gara saranno una lotteria. Vincerà il pilota più camaleontico.

13.43 Bagnaia sta girando giustamente a lungo. Deve trovare il feeling in vista della delicatissima Q1 delle 14.10.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans i piloti e i team dovranno lavorare sodo per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Sul circuito francese si riprende la ricorsa iridata con una Ducati forte come non mai. La Rossa è reduce dalla magica doppietta a Jerez de la Frontera (Spagna), dove l’australiano Jack Miller si è imposto davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia. Con questi risultati, “Pecco” si è portato in vetta alla graduatoria mondiale con 66 punti, due in più del francese della Yamaha Fabio Quartararo, costretto a rallentare nel corso della gara in Andalusia per un problema al braccio destro.

Il transalpino, infatti, è stato costretto a operarsi in avvicinamento al questo fine-settimana e si suppone non sia al 100% della forma. Di questo cercheranno di approfittare i centauri di Borgo Panigale su un layout che dovrebbe essere favorevole alle caratteristiche della moto italiana. Parliamo di una pista “Stop&Go” dove le capacità in accelerazione e frenata della D16 potrebbero risultarne esaltate.

Si spera in un colpo di coda da parte della Yamaha Petronas. Franco Morbidelli deve fare i conti con una M1 troppo datata che difficilmente gli potrà consentire alla lunga di lottare per il titolo; Valentino Rossi fatica ad adattarsi a quello che le gomme richiedono. A Le Mans si avrà il quadro ancora più preciso.

Ricordiamo che le prove libere del GP di Francia di MotoGP saranno visibili in tv su SkySportMotoGP, ma non su TV8.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 prevista alle ore 09.55, mentre la FP2 si terrà alle 14.10. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press