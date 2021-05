Fabio Quartararo si è distinto nelle prove libere 2 del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il padrone di casa ha chiuso la sessione in seconda posizione alle spalle del connazionale Johann Zarco, riemergendo dopo le criticità riscontrate in mattinata sotto la pioggia. L’alfiere della Yamaha è invece migliorato su asfalto asciutto e ha dettato un buon passo che fa ben sperare in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Fabio Quartararo è però incappato anche in una caduta alla curva Dunlop durante la FP2. Scivolata comunque senza gravi conseguenze per il beniamino sul traciato de La Sarthe e che non creerà problemi in vista del fine settimana. Di seguito il VIDEO della caduta di Fabio Quartararo durante le prove libere 2 del GP di Francia 2021.

VIDEO CADUTA FABIO QUARTARARO PROVE LIBERE 2 GP FRANCIA

Foto:; MotoGP.com Press