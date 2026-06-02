MotoGP, Iker Lecuona sostituirà Alex Marquez in Ungheria

Tre anni dopo Iker Lecuona torna a correre in MotoGp. Il pilota spagnolo è stato infatti chiamato dal team Gresini per correre il prossimo GP di Ungheria al posto dell’infortunato Alex Marquez, che si è procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7 nel brutto incidente avuto con Pedro Acosta al Montmelò.

Lecuona aveva disputato a Barcellona la sua ultima gara in MotoGP, ma salendo su una Honda. Questa volta lo farà sulla Ducati, con cui sta correndo anche nel Mondiale Superbike e dove sta ottenendo dei risultati comunque eccellenti, nonostante la presenza del dominatore assoluto Nicolò Bulega.

Se infatti il pilota italiano è stato capace di vincere le ultime ventidue gare disputate, Lecuona ha comunque una clamorosa striscia aperta di 15 podi consecutivi, tutti al secondo posto sempre dietro il compagno di squadra.

Sicuramente un rendimento eccezionale da parte del pilota spagnolo, che in Superbike in questo momento si può considerare il “primo degli umani”, visto che quello che sta facendo Bulega non si era mai visto nella storia. Lecuona ha meritato così la chiamata del ritorno in MotoGP e lo farà anche su un circuito che conosce bene, visto che ci ha corso proprio ad inizio maggio.