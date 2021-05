MotoGP, GP Francia 2021. Danilo Petrucci il più rapido nel warm-up bagnato. Valentino Rossi il migliore tra le Yamaha

Il Bugatti Circuit di Le Mans è stato teatro del warm-up del Gran Premio di Francia, ultimissima occasione per affinare gli assetti delle moto in vista della gara, che prenderà il via alle 14.00 odierne. La sessione si è svolta senza pioggia, ma su una pista ancora inondata dal nubifragio abbattutosi sull’autodromo nella prima mattinata.

Non sorprende che, in questo contesto, si siano sprecate le scivolate, soprattutto alla curva 3 e alla curva 8, che si stanno rivelando da giorni le piede più critiche. In particolare baciano l’asfalto Marc Marquez, Johann Zarco, Joan Mir e Pol Espargarò. Fortunatamente, nessuno di loro patisce conseguenze fisiche di alcun tipo.

Miglior tempo del turno per Danilo Petrucci, come sempre decisamente a suo agio sul bagnato estremo e sul tracciato francese. Il trentenne umbro della Ktm precede di 279 millesimi un altro mago della pioggia, ovvero Jack Miller. L’alternanza Ktm-Ducati prosegue anche nelle posizioni successive, poiché il terzo crono è appannaggio di Miguel Oliveira e il quarto di Francesco Bagnaia.

Come previsto, la Yamaha fatica maggiormente sotto l’acqua. Il più competitivo della Casa di Iwata è Valentino Rossi, che realizza il settimo tempo a otto decimi da Petrucci. Solamente tredicesimo Fabio Quartararo, mentre Franco Morbidelli è nono.

GP FRANCIA MOTOGP 2021 – CLASSIFICA WARMUP

1 PETRUCCI Danilo Ktm 1’44″515

2 MILLER Jack Ducati 1’44″794

3 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’45″048

4 BAGNAIA Francesco Ducati 1’45″105

5 ZARCO Johann Ducati 1’45″369

6 MIR Joan Suzuki 1’45″369

7 ROSSI Valentino Yamaha 1’45″370

8 LECUONA Iker Ktm 1’45″443

9 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’45″476

10 VIÑALES Maverick Yamaha 1’45″512

11 MARQUEZ Marc Honda 1’45″822

12 BINDER Brad Ktm 1’46″058

13 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’46″127

14 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’46″176

15 MARINI Luca Ducati 1’46″237

16 MARQUEZ Alex Honda 1’46″345

17 BASTIANINI Enea Ducati 1’46″702

18 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’46″756

19 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’46″986

20 RINS Alex Suzuki 1’47″530

21 RABAT Tito Ducati 1’47″957

22 ESPARGARO Pol Honda 1’48″251

Foto: MotoGPpress.com