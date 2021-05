Un GP di Francia amaro per Marc Marquez. Il fuoriclasse nativo di Cervera deve digerire uno “zero” al termine della prova di Le Mans, sede del quinto round del Mondiale 2021 di MotoGP.

In una gara folle, con il flag-to-flag, Marquez ha cercato di fare la differenza, come spesso gli è capitato in queste condizioni nel suo passato. Stavolta però all’iberico non è andata bene. La Honda l’ha tradito in due circostanze: prima una perdita di posteriore in curva-14 e poi l’anteriore l’ha tradito nella percorrenza della 6. Conclusione: ritiro e gesto di stizza nei confronti della moto dopo il secondo crash.

Un modo non certo piacevole per riprendere confidenza con la top-class, dopo i patimenti e le sofferenze dell’infortunio al braccio destro, che l’ha costretto a stare fermo lungamente. Il percorso per il ritorno a quel che si era è ancora lungo e Marc deve fare i conti con la realtà.

Da questo punto di vista, però, Marquez ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato i problemi con la Honda: “Non sono l’unico a cadere con questa moto, per cui non credo dipenda dal mio approccio. Eravamo veloci e c’era stato un miglioramento rispetto a Jerez e a Portimao. Purtroppo, però, andiamo via senza niente in mano. C’è da lavorare perché non è quello che vogliamo“, le parole dell’iberico.

Credit: MotoGP.com Press