Ancora una domenica difficile per Maverick Vinales. Lo spagnolo del team Yamaha Factory, infatti, non va oltre il decimo posto nel Gran Premio di Francia 2021 di MotoGP, un altro risultato negativo per il numero12, dopo il settimo di Jerez de la Frontera e l’undicesimo di Portimao. La gara di oggi, iniziata con il sole, proseguita con la pioggia, e chiusa nuovamente con il cielo sereno, ha visto il classe 1995 subito in difficoltà.

“Sull’asciutto andavo bene – racconta a pitwalkers.com – poi ho commesso un errore quando ero nel gruppo con Marc Marquez. Sono finito lungo in curva 8-9 e ho perso il filo del discorso. Non sapevo più se fosse bagnato o meno, non sapevo cosa fare, e penso di essermi giocato li la mia gara. Purtroppo oggi era la classica occasione per andare davanti e scappare. Ora devo tornare a concentrarmi in vista del Mugello e lavorare duro”.

La classifica generale parla di 24 punti da recuperare al compagno di scuderia Fabio Quartararo: “Non devo fare altro che spingere a tutta, come avrei potuto fare oggi. Ho trovato quello che mi mancava, dopo aver cercato diverse modifiche a livello di set-up. Anche se non sono andato oltre la decima posizione mi sembra che la moto andasse bene e questo mi dà fiducia in vista del futuro. In graduatoria non sono molto distante dai primi, per cui non devo fare altro che svegliarmi e centrare i risultati che ci aspettiamo”.

Credit: MotoGP.com Press