MotoGP, GP Francia 2021. Trionfo Ducati! Vince Jack Miller, favolosa rimonta di Francesco Bagnaia, è 4°!

Il Gran Premio di Francia di MotoGP è stato semplicemente favoloso, pieno di emozioni e di caos a causa di un meteo cangiante. Alfine festeggia la Ducati, che piazza tre moto fra le prime quattro.

Si comincia sull’asciutto, anche se il cielo è minaccioso. Infatti nel corso del quarto giro comincia a piovere e ben presto si scatena un violento acquazzone che spinge tutti i piloti a cambiare moto. Momenti di caos e classifica completamente rivoluzionata, tanto che Marc Marquez si pone al comando davanti a Fabio Quartararo e Jack Miller, nonostante quest’ultimo sia protagonista di un lungo. L’australiano incappa in una doppia long-lap penalty, così come Pecco Bagnaia, per eccesso di velocità in corsia box.

All’ottava tornata Marquez viene sbalzato dalla sua moto e finisce a terra. Così, davanti a tutti, restano in due. Quartararo e Miller, che hanno un enorme margine su tutti gli avversari. L’australiano però, dopo aver scontato la sua penalità, gira come un ossesso e sorpassa il francese, il quale per di più deve a sua volta affrontare un singolo long lap penalty per aver sbagliato piazzola nel momento del cambio moto.

Le prime due posizioni sono quindi cristallizzate. Miller ha un solido vantaggio su Quartararo, che a sua volta ha un margine enorme su chi insegue. Cionondimeno, Johann Zarco è scatenato e comincia a rimontare prepotentemente. Peraltro, smette di piovere e i primi tre hanno effettuato scelte di gomme completamente diverse. L’australiano ha una media all’anteriore e una soft al posteriore, il francese della Yamaha ha una combinazione opposta, mentre il transalpino del Team Pramac una coppia di medie.

Zarco è indemoniato e recupera due secondi a tornata, mentre su Le Mans esce il Sole quando mancano ancora sette giri! L’alfiere della Ducati Pramac scavalca El Diablo e si mette all’inseguimento di Miller, ma l’australiano riescce a gestire la situazione. Nel frattempo Bagnaia, a sua volta dotato di due medie, risale con forza.

Gli ultimi giri sono i meno movimentati. Jack Miller resiste sino al traguardo e conquista la seconda vittoria consecutiva, mentre Johann Zarco si accontenta del secondo posto, suggellando la doppietta Ducati. Il podio viene completato da un solido Fabio Quartararo, mentre Pecco Bagnaia arpiona il quarto posto, limitando al minimo i danni nella corsa al Mondiale.

Ottimo quinto posto per la Ktm di Danilo Petrucci, come sempre molto incisivo quando si presenta la pioggia. Valentino Rossi non va oltre l’undicesima piazza, mentre entrano in zona punti anche Luca Marini (12°) ed Enea Bastianini (14°). Niente da fare per Franco Morbidelli (16°), la cui gara è condizionata in negativo da un’uscita di pista alla prima tornata. Ritirato Lorenzo Savadori, a causa di un problema tecnico.

MOTOGP, GP FRANCIA – CLASSIFICA GARA

1. MILLER Jack (Ducati)

2. ZARCO Johann (Ducati)

3. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

4. BAGNAIA Francesco (Ducati)

5. PETRUCCI Danilo (Ktm)

6. MARQUEZ Alex (Honda)

7. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

8. ESPARGARO’ Pol (Honda)

9. LECUONA Iker (Ktm)

10. VIÑALES Maverick (Yamaha)

11. ROSSI Valentino (Yamaha)

12. MARINI Luca (Ducati)

13. BINDER Brad (Ktm)

14. BASTIANINI Enea (Ducati)

15. RABAT Tito (Ducati)

16. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

RIT. MARQUEZ Marc (Honda)

RIT. ESPARGARO Aleix (Aprilia)

RIT. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

RIT. RINS Alex (Suzuki)

RIT. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

RIT. MIR Joan (Suzuki)

Foto: MotoGPpress.com