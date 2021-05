MotoGP su TV8, GP Francia 2021: orari, programma, diretta e differita gara in chiaro

Oggi, domenica 16 maggio, ammireremo il Gran Premio di Francia, atto quinto del Motomondiale 2021. I piloti si sfideranno sul Bugatti Circuit di Le Mans, pista che sovente è vittima dei capricci del meteo. Infatti da queste parti la pioggia è piuttosto frequente e non si esclude che anche quest’oggi possa mandare a carte quarantotto i valori in campo.

In MotoGP c’è grande attesa attorno a Pecco Bagnaia che, pur senza aver ancora vinto una gara, comanda la classifica iridaata. Il ventiquattrenne della Ducati vanta 66 punti in campionato, due in più dell’idolo di casa Fabio Quartararo, reduce dall’operazione per risolvere i problemi fisici al braccio destro costatigli il successo in Spagna. Leggermente più staccati tutti gli altri centauri, ma siamo solo a inizio stagione e quindi, per i vari Maverick Viñales e Joan Mir, questa potrebbe essere l’occasione propizia per provare ad accorciare le distanze dai primi due.C’è tanta curiosità anche attorno a Franco Morbidelli, costretto a gareggiare con una moto vecchia di due anni e a Valentino Rossi, alla disperata ricerca di risultati per risollevare un’annata sin qui deficitaria. Inoltre, quale sarà la competitività dell’ancora convalescente Marc Marquez? Per scoprilo basterà seguire in TV il Gran Premio di Francia. Ecco come.

