LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancora

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Aragon di Superbike con Nicolò Bulega che vuole continuare ad allungare rispetto ai suoi inseguitori, primo fra tutti lo spagnolo Iker Lecuona. Il pilota italiano di Ducati viene da ben venti successi di fila tra Superpole Race e Gare del mondiale di SBK, con i primi cinque week end che lo hanno visto come completo padrone.

Dopo la vittoria in Superpole Race, che lo ha visto tracciare il nuovo record della pista fermando il cronometro ad un favoloso 1’46.836, e il successo in Gara-1, l’azzurro ha intenzione di conquistare la gara di qualifica e Gara-2 nel corso dell’ultima giornata del Gran Premio spagnolo, con l’obiettivo di allungare il suo vantaggio oltre i 100 punti.

Infatti, Bulega ha ben 335 punti mentre Lecuona, secondo dietro di lui, è fermo a 235: esattamente 100 punti di distanza, una vera e propria eternità considerando che siamo ancora all’inizio della stagione e che mancano parecchie gare alla fine del mondiale. Oltre Nicolò, a dire la loro ci sono anche Yari Montella (terzo con 130 punti) e Lorenzo Baldassarri (quinto a 117).

L’ultima giornata di gare al Gran Premio di Aragon di Superbike inizierà alle 11.10 con la Superpole Race, la quale decreterà la griglia di partenza di Gara-2 che, invece, partirà alle 15.30. Segui l’intera giornata di gare con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buojn divertimento a tutti!