MotoGP oggi, GP Francia 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 15 maggio, in programma sul circuito di Le Mans, le prove libere 3, 4 e le qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista francese le aspettative non mancano e il risultato finale non è scontato. La prima giornata di prove libere, condizionata dai “capricci” meteorologici, è stata all’insegna dell’incertezza e non sarà semplice per i piloti trovare la quadra.

Le Yamaha ufficiali del padrone di casa Fabio Quartararo e dello spagnolo Maverick Vinales hanno fatto vedere un gran bel passo, ma attenzione alla Ducati Pramac del transalpino Johann Zarco, spinto da grandi motivazioni in questo fine-settimana. Cercheranno di farsi trovare pronte le due Rosse ufficiali guidate da Francesco “Pecco” Bagnaia e da Jack Miller. “Pecco”, leader del campionato prima di questa prova iridata, dovrà recuperare terreno quest’oggi, visto che ieri non è riuscito a mettere insieme un giro pulito, concludendo al di fuori della top-10 della classifica combinata.

Per quanto riguarda la Yamaha Petronas, Franco Morbidelli e Valentino Rossi possono ritenersi soddisfatti di questi primi passi: il “Morbido”, pur girando poco, ha un buon feeling con la M1 su questa pista e si sente in grado di lottare per le posizioni di vertice; per il “Dottore” l’obiettivo è la top-10 nella graduatoria combinata in modo da potersi garantire la qualificazione alla Q2 del time-attack e quindi iniziare la gara domenicale da una posizione più dignitosa.

PROGRAMMA GP FRANCIA

Sabato 15 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

PROGRAMMA GP FRANCIA IN TV

La copertura televisiva del GP di Francia del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) oggi e delle gare delle tre categorie domani. Non è prevista la trasmissione delle prove libere e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Francia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) oggi e delle gare delle tre categorie domani. Non è prevista la trasmissione delle prove libere e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Francia del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 15 maggio

ore 15.35 Sintesi qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

Domenica 16 maggio

ore 14.15, Moto3, Gara, differita

ore 15.30, Moto2, Gara, differita

ore 17.00, MotoGP, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press