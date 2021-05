Doppietta Yamaha nelle qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans il padrone di casa Fabio Quartararo, in sella alla M1 ufficiale, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″600 a precedere di 0″081 il compagno di squadra Maverick Vinales e di 0″104 l’australiano Jack Miller (Ducati).

Un time-attack condizionato condizioni di pista non semplici con una pista che nascondeva tante insidie visto il clima molto instabile in territorio francese. Per questo motivo, c’è grande soddisfazione nelle parole di Vinales nell’immediato post qualifiche tenuto conto delle difficoltà avute dall’iberico nel trovare la giusta messa a punto.

“Sono molto soddisfatto del mio tempo. Non era facile mettere insieme il giro buono per le condizioni della pista. Avevo faticato ad avere il feeling, ma poi per fortuna nel time-attack tutto ha funzionato per il meglio e quindi sono contento di questa prima fila. Non sarà una gara facile per via di queste variabili“, le parole a caldo di Vinales.

Come ricordato dallo spagnolo, minimizzare gli errori sarà tra gli aspetti focali e in chiave mondiale il 16° posto nelle qualifiche del leader della classifica mondiale Francesco “Pecco” Bagnaia è importante per le difficoltà del pilota piemontese della Ducati.

