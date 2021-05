MotoGP, Valentino Rossi sulla strada giusta dopo i Test di Jerez. Il Dottore in netto progresso nel GP di Francia

La luce in fondo al tunnel? Vedremo. Valentino Rossi ha concluso nella top-10 questa prima giornata di prove sulla pista di Le Mans (Francia), sede del round del Mondiale 2021 di MotoGP.

Sul circuito transalpino sembra che il “Dottore” abbia beneficiato della sessione di test tenutasi immediatamente dopo la gara di Jerez de la Frontera (Spagna) sempre sul circuito andaluso. La problematica relativa allo sfruttamento delle gomme rimane un tema caldo, ma un accenno di ripresa pare esserci.

Certo, festeggiare per un nono posto a 0″922 dalla vetta occupata dalla Ducati Pramac di Johann Zarco non alimenta così tanto l’entusiasmo, ma da un punto serve ripartire dopo un inizio d’annata molto difficile per Valentino, come testimoniano i soli 4 punti ottenuti nelle prime apparizioni.

Per quanto si è visto nel day-1 francese, Rossi nel t1, t-2 e t-4 ha fatto vedere una discreta velocità, accumulando però troppo ritardo nel t-3 (circa quattro decimi). E’ in quel settore che il “46” dovrà lavorare con la propria squadra per avere un feeling migliore. Una pista quella transalpina che non favorisce la corretta messa in temperatura dell’anteriore e non a caso oggi, visto anche il clima non ideale, le cadute non sono mancate. Anche per questo, le posizioni potrebbero rimanere cristallizzate nella graduatoria combinata qualificante per Q1 e Q2.

In tal caso, Valentino sarebbe già certo di essere parte del secondo stint del time-attack, avendo l’opportunità di occupare posti in griglia di partenza ben più degni.

Credit: MotoGP Press