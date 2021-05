CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL PORTOGALLO DI F1

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI FRANCESCO PAONE

VALTTERI BOTTAS: “BELLO TORNARE IN POLE”

CHARLES LECLERC: “LE MEDIE UNA MIA SCELTA, IN Q3 NON SONO STATO ALL’ALTEZZA”

CARLOS SAINZ: “BELLO ESSERE DAVANTI A LECLERC, MA INVIDIO LA SUA SCELTA DI GOMME PER LA GARA”

17.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, programmi di domani, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo.

17.08 I piazzamenti dell’italiana AlphaTauri: 9° Gasly, 14° Tsunoda.

17.07 Soddisfacente decima piazza per Vettel, in crescita con la Aston Martin. 12° Giovinazzi, 13° Alonso, 15° Raikkonen, 19° Schumacher.

17.06 Brutto colpo per Max Verstappen, 3° a quasi 4 decimi dalle Mercedes. Tanti addetti ai lavori continuano a sostenere che l’olandese è il favorito per il Mondiale. Noi la pensiamo diversamente: resta Lewis Hamilton l’uomo da battere, a prescindere dalla qualifica odierna.

17.04 Per la prima volta Sainz finisce davanti a Leclerc in qualifica. Lo spagnolo non poteva fare più di così: davanti a sé ha solo le due Mercedes e le due Red Bull. Oggi il monegasco non ha mai trovato il giusto feeling sin dalla Q1. Avrà però il vantaggio di partire con le gomme medie, a differenza del compagno che avrà le soft.

17.03 Pole n.17 in carriera per Valtteri Bottas: grande prova di forza della Mercedes, che monopolizza la prima fila. Hamilton vede sfumare la centesima partenza al palo della carriera per appena 7 millesimi!

17.02 La classifica della Q3:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.348 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.007 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.398 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.542 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.691 5

6 Esteban OCON Alpine+0.694 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.768 6

8 Charles LECLERC Ferrari+0.958 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.027 6

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.311 6

17.01 Le Mercedes non si migliorano con le medie. E’ pole-position per Valtteri Bottas!

17.00 Si migliora Sainz, ma resta quinto. Pessimo giro per Leclerc, scivola in ottava piazza.

16.59 Brutto giro per Verstappen, con diverse correzioni. E’ terzo a 0.398, lontano dunque dalle Mercedes.

16.58 Alto il primo intermedio di Verstappen, a oltre un decimo da Bottas.

16.58 Due minuti al termine, si lancia in questo istante Verstappen. Si gioca tutto!

16.57 Per la Ferrari sarà durissima agguantare la seconda fila, sarebbe un’impresa.

16.56 SORPRESA MERDEDES! Hamilton e Bottas scendono in pista con gomme medie!

16.56 Verstappen dunque si ritorva senza tempo e con un solo tentativo a disposizione. Una situazione molto delicata per l’olandese.

16.55 La classifica a 5 minuti dal termine:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.348 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.007 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.542 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.749 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.768 5

6 Charles LECLERC Ferrari+0.958 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.127 5

8 Esteban OCON Alpine+1.134 4

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.485 5

10 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 4

16.54 3° Perez a 0.542, 4° Sainz a 0.749, 5° Norris a 0.768, 6° Leclerc a 0.958.

16.53 Bottas al comando in 1’18″348, 2° Hamilton a 7 millesimi. Il tempo di Verstappen sarebbe stato migliore, ma è stato cancellato.

16.52 CANCELLATO IL TEMPO DI VERSTAPPEN! Ha oltrepassato i limiti della pista!

16.52 1’28″209 per Verstappen, che ora attende le Mercedes.

16.51 1’27″535 per Gasly, ma sono ancora tempi altissimi.

16.50 Hamilton insegue la pole n.100 in carriera. Per Bottas sarebbe la n.17, per Verstappen la n.5.

16.49 Tutti in pista con gomme soft. Ora non è più il momento dei tatticismi: conta solo il responso del cronometro!

16.48 INIZIA LA Q3! 12 minuti per stabilire la griglia di partenza!

16.47 Per quanto visto finora, la Mercedes è favorita per la pole. Ma attenzione a Verstappen che con le soft potrebbe piazzare la zampata.

16.46 Leclerc si è preso un rischio non da poco con le gomme medie. L’azzardo ha pagato e domani potrà partire con una mescola che gli consentirà un primo stint più lungo rispetto a chi utilizza le morbide. Carlos Sainz scatterà invece con le soft.

16.45 Che smacco per Fernando Alonso. Ocon, suo compagno di squadra con la Alpine, è quarto!

16.44 Eliminati in Q2 i seguenti piloti, che partiranno dall’11ma alla 15ma posizione sulla griglia: Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda e Raikkonen.

16.43 Dei top10 hanno ottenuto il tempo con le gomme medie Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez e Leclerc. Tutti gli altri con le soft.

16.42 La classifica della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.968 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.490 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.513 4

4 Esteban OCON Alpine+0.618 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.682 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.801 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.845 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.002 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.084 4

11 George RUSSELL Williams+1.141 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.248 4

13 Fernando ALONSO Alpine+1.488 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.495 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.844 4

16.41 SI SALVANO LE FERRARI! 6° Leclerc, 7° Sainz! Ma che brividi…

16.39 Gasly è ottavo, davanti alle Ferrari. Sainz si migliora nel primo settore, così come Leclerc.

16.37 Leclerc non si migliora con le medie e resta ottavo. Queste gomme però consentono più di un tentativo, non tutto è perduto.

16.37 Sainz migliora, ma è solo nono. La Ferrari sta rischiando tantissimo con entrambi i piloti…

16.35 AZZARDO ASSURDO DELLA FERRARI! Leclerc torna in pista con gomme medie! Vuole partire con questa mescola in gara, ma sarà davvero difficile superare il taglio! Sainz invece è più prudente ed opta per le soft.

16.34 La classifica parziale a 6 minuti dal termine della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.968 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.490 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.513 3

4 Esteban OCON Alpine+0.618 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.682 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.002 3

8 Charles LECLERC Ferrari+1.139 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.182 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.500 3

11 George RUSSELL Williams+1.549 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.562 3

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.592 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.771 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.844 3

16.33 La Mercedes ha fatto il vuoto con le medie. Verstappen si è migliorato, ma è solo 5° a 0.682! Attenzione perché non è detto che basti: l’olandese potrebbe essere costretto a montare le soft, come sicuramente faranno i piloti della Ferrari.

16.32 La Ferrari si è sopravvalutata: impensabile qualificarsi con le medie. Leclerc è 8° a 1″139, Sainz 13° a 1″592.

16.30 Per ora Verstappen è solo settimo, sta faticando, è a 1″1 da Hamilton a parità di gomma.

16.29 Volano le Mercedes con le medie! 1’17″968! 2° Bottas a 0.490, 3° Norris (con le soft) a 0.513, 4° Perez a 0.877 (medie), 5° Vettel (Aston Marin, soft) a un secondo. 9° Leclerc a 1″4, 13° Sainz a 1″5.

16.29 1’19″099 per Verstappen, è in testa. Ora le Mercedes.

16.28 Gomme soft invece per Norris.

16.27 Red Bull, Ferrari e Mercedes con le gomme medie. Ricordiamo il regolamento: in gara si parte con le gomme utilizzate per ottenere il miglior tempo nel corso della Q2.

16.25 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per eliminare altri cinque piloti. Per quanto visto nel corso della Q1, la Ferrari dovrà stare molto attenta e non dare nulla per scontato.

16.23 In casa Ferrari meglio Sainz rispetto a Leclerc. Il monegasco è stato costretto ad utilizzare un treno di gomme soft in più rispetto allo spagnolo, peraltro dando la sensazione di guidare una macchina decisamente ‘scorbutica’.

16.21 Questi i piloti eliminati dopo la Q1, che partiranno sulla griglia dalla 16ma alla 20ma posizione: Ricciardo (McLaren), Stroll (Aston Martin), Latifi (Williams), Schumacher (Haas), Mazepin (Haas).

16.20 La classifica finale della Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.722 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.072 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.135 2

4 Esteban OCON Alpine+0.370 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.587 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.615 1

7 Charles LECLERC Ferrari+0.651 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.681 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.688 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.742 2

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.763 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.962 2

13 Fernando ALONSO Alpine+1.006 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.026 2

15 George RUSSELL Williams+1.075 2

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.117 2

17 Lance STROLL Aston Martin+1.191 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.563 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.730 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.190 2

16.19 Ocon si salva all’ultimo tentativo, sale in quarta piazza ed elimina a sorpresa Ricciardo (McLaren), che chiude 16°!

16.18 Bottas vola in testa in 1’18″722 davanti a Norris e Hamilton. 4° Sainz.

16.17 Attenzione a Leclerc, è 9°….Sainz sempre 3° e abbastanza tranquillo.

16.16 Sta facendo tanta fatica Leclerc. Si migliora, ma è solo 7° a 0.0.764 da Lando Norris, che irrompe al comando!

16.15 Per ora ottimo Fernando Alonso, 6°. Benissimo anche Giovinazzi, 7°.

16.14 Leclerc non può stare tranquillo e rientra in pista. Ha commesso troppi errori nel corso del suo primo tentativo. Purtroppo dovrà sprecare un treno di gomme morbide.

16.13 La classifica a 5 minuti dal termine:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:19.205 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.104 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.132 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.280 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.288 1

6 Fernando ALONSO Alpine+0.523 1

7 Esteban OCON Alpine+0.651 1

8 Lando NORRIS McLaren+0.679 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.689 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.690 1

11 Lance STROLL Aston Martin+0.708 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.758 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+0.784 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.872 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.960 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.110 1

17 George RUSSELL Williams+1.315 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.637 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.718 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.736 2

16.12 Perez finisce nella ghiaia, bandiere gialle.

16.11 Hamilton, con gomme soft ormai deteriorate, riesce comunque a issarsi al 5° posto a 0.288 dal compagno di squadra. Sin qui il campione del mondo era senza tempo.

16.09 La Mercedes si prende comunque la vetta con Bottas: 1’19″205, 0.104 di vantaggio su Sainz e 0.132 su Perez. Leclerc è 8° a 0.689.

16.09 CANCELLATO IL TEMPO DI HAMILTON! Ha superato i limiti della pista alla curva 1!

16.09 Sainz nel frattempo si è migliorato in 1’39″309.

16.08 Hamilton stampa un tempo pazzesco. 1’18″726, rifila ben 0.583 a Sainz! 3° Perez a 0.611.

16.06 INCREDIBILE! Bottas e Verstappen restano alle spalle di Sainz, rispettivamente di 8 e 10 millesimi!

16.06 Brutta correzione per Leclerc, tanto sovrasterzo per la Ferrari. Il monegasco comunque è secondo, ma a 4 decimi dal compagno di squadra.

16.05 Sainz in testa in 1’19″480.

16.04 Entrano in pista anche Red Bull e Mercedes con le soft. Sorprende la scelta della McLaren: è l’unica con le medie. Appare piuttosto insolito usare queste gomme nella Q1.

16.03 E’ alto il primo tempo di Leclerc. E’ evidente che sta scaldando le gomme in vista del primo tentativo vero e proprio.

16.02 SkySport fa sapere che i meccanici della Mercedes hanno sostituito un sensore del cambio a Valtteri Bottas.

16.01 McLaren in pista con le gomme medie, soft per la Ferrari.

16.00 Splende il sole a Portimao. Temperatura dell’asfalto di 28°. Subito in pista le Ferrari.

16.00 INIZIATE LE QUALIFICHE!

15.58 Sarà un duello tra Verstappen e Hamilton per la pole, con Bottas terzo incomodo. Perez favorito per il 4° posto. Obiettivo terza fila per la Ferrari, il sogno è la seconda.

15.57 Ricordiamo che le qualifiche sono suddivise in tre sessioni: la Q1 da 20 minuti, la Q2 da 15, la Q3 da 12. In ogni sessione vengono eliminati i peggiori cinque piloti. Dunque resteranno in dieci a disputare la Q3.

15.55 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Portogallo è Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°.

15.53 In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.

15.52 In 9 occasioni (52,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

15.50 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996).

15.49 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959).

15.47 Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di Stirling Moss (Vanwall 1958, Cooper 1959) e Nigel Mansell (Williams 1986 e 1992, Ferrari 1990).

15.45 Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Williams con 5. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP del Portogallo anche Ferrari (3), McLaren (2) e Mercedes (1).

15.43 C’è anche una pole italiana nel Gran Premio del Portogallo. La ottenne Riccardo Patrese, su Williams-Renault, nel 1991.

15.41 Il solo pilota in attività a vantare una pole position è Lewis Hamilton, partito davanti a tutti nel 2020.

15.40 In precedenza, anche Stirling Moss era stato il più veloce di tutti in qualifica per due anni di fila, seppur su due piste diverse.

15.38 La graduatoria delle pole-position è comandata da Ayrton Senna, capace di ottenere 3 partenze davanti a tutti (1985, 1986, 1989). Il brasiliano è peraltro stato l’unico pilota in grado di realizzare due pole consecutive all’Estoril.

15.36 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Williams, che ha raccolto ben 6 affermazioni. Due con Nigel Mansell (1986, 1992); una con Riccardo Patrese (1991), Damon Hill (1994), David Coulthard (1995) e Jacques Villeneuve (1996). Oltre al team di Grove, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Ferrari (2) e Mercedes (1).

15.33 C’è anche un italiano tra i vincitori di questa gara. Si tratta di Riccardo Patrese, il quale trionfò nel 1991 a bordo della Williams.

15.31 Peraltro, Prost è uno dei due uomini capaci di vincere due edizioni consecutive (1987, 1988), impresa compiuta in passato dal solo Stirling Moss (1958, 1959) e quindi, in linea teorica, eguagliabile anche da Hamilton, che ovviamente è l’unico pilota in attività ad aver primeggiato in Portogallo.

15.30 Va peraltro sottolineato come l’affermazione del 1987 sia stata oltremodo significativa per Prost, in quanto fu la 28ma della sua carriera. In questo modo il francese batté il record di Jackie Stewart, tramutandosi nel pilota più vincente nella storia della Formula Uno. Un ruolo che il transalpino ha detenuto sino al 2001, quando lo ha ceduto a Michael Schumacher. Incredibilmente, il “regno” del tedesco è terminato proprio il Portogallo nel 2020. Infatti lo scorso anno Lewis Hamilton ha emulato Prost, stabilendo in terra lusitana il nuovo primato di vittorie in Formula Uno (92 in quel momento)!

15.28 I piloti più vincenti in assoluto nel GP di Portogallo sono Alain Prost e Nigel Mansell, capaci di imporsi in 3 occasioni. Il Professore ha primeggiato nel 1984, nel 1987 e nel 1988. Invece il Leone ha trionfato nel 1986, nel 1990 e nel 1992.

15.26 La sembrava F1 un capitolo chiuso per il Portogallo, ma curiosamente il secondo esilio è durato esattamente tanto quanto il primo, ovvero 24 anni. Difatti nel 2020 gli sconvolgimenti generati dalla pandemia di Covid-19 hanno portato a una raffica di cancellazioni nello schedule del Circus. Allo scopo di avere un numero adeguato di gare, Liberty Media ha deciso di esplorare nuovi orizzonti. In questo modo il tracciato di Portimao, edificato nell’Algarve, ha avuto l’opportunità di ospitare un Gran Premio. La pista, apprezzata per la sua varietà e spettacolarità, si è quindi guadagnata la riconferma – seppur in extremis – anche per il 2021.

15.23 Il Paese lusitano dovette attendere quindi 24 anni prima di ritrovare il Circus, stavolta in un autodromo permanente. Il Gran Premio del Portogallo tornò in calendario nel 1984, ospitato dal circuito dell’Estoril, nei pressi di Lisbona. L’evento, particolarmente apprezzato da tutti gli addetti ai lavori, si tramutò in tappa fissa per oltre un decennio, regalando peraltro qualcosa di memorabile praticamente ogni anno. Il GP rimase in calendario sino al 1996, dopodiché venne stralciato. L’impianto dell’Estoril, infatti, non era più in grado di soddisfare le sempre più elevate esigenze della massima serie automobilistica.

15.21 A Portimao si disputerà la 18ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Tale competizione fece il proprio ingresso nel calendario iridato sul finire degli anni ’50, seppur in contesti di fortuna. Infatti si usarono circuiti cittadini ricavati per le strade di Oporto e Lisbona. I tracciati erano talmente avventurosi da risultare inadeguati persino per gli standard dell’epoca, in quanto i piloti si trovarono costretti a gareggiare passando su binari del tram e tratti in ciottolato, schivando persino dei lampioni! Non sorprende, quindi, che l’esperimento abbia avuto vita breve, venendo archiviato nel 1960 dopo essere apparso nel 1958.

15.18 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 16.00 scatteranno le qualifiche del GP di Portogallo di F1!

F1 SU TV8: ORARIO IN CHIARO QUALIFICHE GP PORTOGALLO DI OGGI

RISULTATI E CLASSIFICA FP3

LA CRONACA DELLE FP3

14.10: Appuntamento, dunque, alle 16.00 per le qualifiche e si prospetta un time-attack molto appassionante. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

14.08: Si prospetta quindi una sfida molto interessante per le qualifiche con le Rosse che proveranno a monopolizzare la terza fila, dovendosi guardare una Alpine molto in forma su questa pista, come dimostrato dal quinto tempo di Ocon. McLaren, invece, non brillante come a Imola fino a questo momento.

14.06: Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e settimo tempo, rispettivamente a 0″512 e a 0″561 dalla vetta. Buona parte del distacco le due Rosse l’hanno accusato nel t-1, mentre nel t-2 e nel t-3 il gap dalla Red Bull non è stato eccessivo. Limiti tecnici e il set-up, evidentemente, hanno inciso.

14.04: E’ arriva la risposta dell’olandese Max Verstappen in questa terza sessione di prove libere. Il pilota della Red Bull ha preceduto con il crono di 1’18″489 il britannico della Mercedes Lewis Hamilton di 0″236 e il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) di 0″331. Verstappen, soprattutto nel primo settore, ha saputo fare una grande differenza, ma nel complesso la RB16B è parsa una monoposto ben bilanciata.

14.02: Di seguito la classifica della FP3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.489 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.236 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.331 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.351 4

5 Esteban OCON Alpine+0.371 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.512 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.561 3

8 Lando NORRIS McLaren+0.783 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.885 4

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.926 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.996 5

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.093 5

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.099 4

14 Fernando ALONSO Alpine+1.460 4

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.544 3

16 Lance STROLL Aston Martin+1.601 4

17 George RUSSELL Williams+1.638 4

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.725 4

19 Nicholas LATIFI Williams+2.192 6

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.201 3

14.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

13.57: Migliora ancora Sainz e si porta molto vicino a Leclerc, a 0″561 da Verstappen.

13.55: Max Verstappen migliora di poco il suo crono in 1’18″489, portando il suo margine su Hamilton a 0″236 e su Bottas 0″331. Leclerc 6° a 0″512 e Sainz 7° a 0″628.

13.54: Sainz riesce a migliorarsi ed è settimo a 0″628 dalla vetta, vicino a Leclerc 6°.

13.52: Nonostante il record nel primo settore, Verstappen con il secondo set non migliora il suo tempo. Potrebbe esserci il vento a condizionare…

13.50: Bottas si migliora e si porta in terza piazza 0″275, in scia del compagno di squadra Hamilton.

13.48: Sainz si migliora, ma rimane sempre in nona posizione a 0″907 dalla vetta. Hamilton anch’egli si migliora, ma resta in seconda posizione a 0″180.

13.46: Norris, nel frattempo, in testacoda in curva-14.

13.45: Ultimi 15′ e vedremo se scenderanno ancora i tempi.

13.44: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.545 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.190 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.295 4

4 Esteban OCON Alpine+0.315 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.456 3

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.650 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.727 3

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.870 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.991 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.992 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.037 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.050 4

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.331 3

14 Fernando ALONSO Alpine+1.404 2

15 Lance STROLL Aston Martin+1.545 3

16 George RUSSELL Williams+1.644 3

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.669 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.726 2

19 Nicholas LATIFI Williams+2.136 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.885 2

13.42: Migliora ancora il proprio crono Ocon che ora si porta in quarta piazza a 0″315, scavalcando Leclerc.

13.41: Da notare che Verstappen e Perez hanno ottenuto il loro miglior crono al decimo giro, a testimonianza dello scarso degrado delle mescole, parlando della soft.

13.40: Molto bene l’Alpine del francese Ocon che si porta in quinta posizione a 0″601 da Verstappen, non così distante da Leclerc.

13.39: Arriva la risposta di Verstappen! 1’18″545 che si porta al comando con 0″190 di margine su Hamilton 0″295 su Perez e 0″456 su Leclerc.

13.37: Da questa FP3 si può intuire che per sfruttare meglio le mescole è necessario fare due giri di lancio, visto lo scarso decadimento sull’anteriore.

13.35: Di seguito l’ordine aggiornato della classifica:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:18.735 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.105 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.266 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.406 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.460 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.801 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.802 2

8 Esteban OCON Alpine+0.937 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.194 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.209 2

11 Fernando ALONSO Alpine+1.214 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.217 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.355 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.430 2

15 George RUSSELL Williams+1.454 2

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.479 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.619 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.806 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.946 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.695 2

13.33: Hamilton migliora leggermente il proprio riferimento: 1’18″735 a precedere di 0″105 Perez e di 0″266 Leclerc. Verstappen 4° a 0″406 e Bottas a 0″460.

13.32: Un altro tentativo per Verstappen, che non si migliora per qualche errore di troppo nel t-3.

13.30: ECCOLO QUI! Lewis Hamilton si porta in vetta con il crono di 1’18″755 a precedere di 85 millesimi Perez e di 0″246 Leclerc. Davvero complicato trovare modo per sfruttare le gomme, visto che tante macchine hanno fatto il loro miglior crono dopo tante tornate.

13:29: Perez si porta in vetta con le soft in 1’18″840 a precedere di 0″161 Leclerc e di 0″301 Verstappen. Bottas è quarto a 0″355, Sainz è sesto a 0″697. Attendiamo Hamilton.

13.28: Virtual Safety Car esaurita e quindi si torna a spingere. Vedremo cosa faranno Verstappen e le Mercedes.

13.26: Probabilmente un cartello pubblicitario della Pirelli è caduto per il vento.

13.25: Perez è terzo a 0″039 con le soft. In pista le Mercedes e Verstappen, ma Virtual Safety Car.

13.24: Leclerc migliora il proprio tempo ed è secondo a 2 millesimi da Ocon con le soft. Un grosso sovrasterzo nel t-3 per lui, altrimenti avrebbe preso la vetta.

13.23: Migliora Sainz ed è settimo con le soft a 0″429 da un Ocon molto veloce.

13.20: Arrivano i primi crono per la Ferrari con Leclerc secondo a 71 millesimi con le soft da Ocon con le medie. Sainz è nono a 0″733.

13.19: Raikkonen si prende la vetta con l’Alfa Romeo: 1’19″944 con le gomme soft a precedere di 5 millesimi Alonso con le medie e Perez di 57 millesimi con le soft.

13.17: La pista si migliora giro dopo giro e Tsunoda con le gomme medie si porta in vetta su AlphaTauri in 1’20″161 a precedere di 0″221 Alonso e di 0″284 Perez (Red Bull) con gomme soft.

13.16: Raikkonen si porta in vetta con l’Alfa Romeo (gomme soft): 1’20″600 a precedere Tsunoda di 0″397 con le medie.

13.16: Si lancia anche Ricciardo per un giro veloce con le soft.

13.15: Tsunoda si porta in vetta con l’AlphaTauri con il crono di 1’20″997.

13.13: Raikkonen sul tracciato con le gomme soft ed errore di Kimi nel suo primo tentativo.

13.12: Mick Schumacher e Mazepin migliorano i loro riferimenti: il tedesco porta il limite con le medie a 1’21″776 a precedere di 0″654 Mazepin (gomme soft).

13.10: Schumacher comunque riesce a migliorare, ottenendo il crono nel giro successivo di 1’22″777 con gomme medie a precedere di 2″178 Mazepin. Solo le Haas con due tempi ora.

13.08: Schumacher si gira con la Haas e si conferma il poco grip sulla pista. Pista davvero difficile.

13.07: Più lento di 1″929 il compagno di squadra di Mick, Nikita Mazepin, con la Haas che ha commesso un errore. Testacoda, tra l’altro, di Mick…

13.06: E’ Mick Schumacher a ottenere il primo crono di questa giornata: 1’23″026 con le medie.

13.04: Temperature più basse rispetto ai ieri: Stroll e Vettel con le hard, mentre Mick Schumacher con le medie. Sulla pista anche l’altra Haas di Mazepin con le soft.

13.03: Lance Stroll è il primo pilota a scendere in pista con l’Aston Martin e a rompere il silenzio.

13.01: 16°C in aria e 30°C la temperatura della pista.

13.00: VIA ALLE PROVE LIBERE 3!!!

12.58: La F1 ricorda così uno dei suo eroi, scomparso 27 anni fa a Imola

Genius. Hero. Legend. Remembering the incomparable Ayrton Senna on the day that marks 27 years since his death ❤️#SennaSempre pic.twitter.com/Ucx9mrbpaD — Formula 1 (@F1) May 1, 2021

12.56: Sarà necessario trovare un valido compromesso per evitare di subire i sorpassi sul dritto e nel contempo riuscire a migliorare il comportamento nei repentini cambi di direzione che questo tracciato ondulato comporta.

12.53: Dai dati telemetrici, emerge un dato interessante sulla Rossa: la Ferrari ha mostrato buone doti nella velocità di punta, ma è parsa deficitaria nelle curve a più bassa percorrenza, con differenze più evidenti rispetto alla Mercedes: 7 km/h alla curva 11, che scendono a 5 km/h alle curva 13 e 14. Si può pensare che nelle qualifiche vedremo due monoposto più cariche, anche perché si è vista una tendenza delle vetture a scivolare specie con la mescola più tenera, generando un’usura degli pneumatici piuttosto importante.

12.50: Da notare in casa Red Bull l’estensione che collega il bargeboard al candelabro verticale: il vorticatore posto a sostegno delle “veneziane” ha ora una corda molto più corta e una maggiore svergolatura, con un soffiaggio verticale a tutta altezza.

12.47: I top team non stanno a guardare: la Red Bull continua a sfornare importanti novità aerodinamiche sulla RB16B: introdotti nuovi deviatori di flusso ai lati della bocca delle pance e modifiche al bordo d’uscita del fondo per trarre il massimo vantaggio aerodinamico in un’area della monoposto cruciale, chiamata a distribuire i flussi in modo tale da recuperare la downforce perduta con il taglio del pavimento.

12.44: Gli uomini del Cavallino sono riusciti ad approntare solo un fondo aggiornato, per cui non verrà utilizzato nel weekend per non fare favoritismi fra i piloti, ma si vedrà in Spagna.

12.41: Il lavoro in galleria del vento procede nel tentativo di recuperare il carico aerodinamico perduto a causa del taglio del marciapiede e le indicazioni sono positive.

12.38: La novità la si osserva sul fondo nel bordo d’uscita davanti alla ruota posteriore: sulla SF21 del monegasco, infatti, si vedono ben sei piccoli deviatori di flusso molto più corti dei tre montati nello stesso punto sulla macchina di Carlos Sainz.

12.35: A giudicare dalla prestazione del monegasco, che nella prima sessione di libere è arrivato a poco più di due decimi dalla vetta e si è messo alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton, si ha la sensazione che la soluzioni funzioni, come tutto quello che i tecnici di Maranello hanno portato in pista quest’anno.

12.32: La Ferrari sta facendo degli esperimenti sulla SF21: a Portimao la squadra del Cavallino ha portato un’evoluzione del fondo visto a Imola ed è stato montato sulla Rossa di Charles Leclerc.

12.29: Vedremo se con la messa a punto i tecnici della scuderia di Maranello sapranno trovare delle soluzioni, ricordando che l’anno scorso la pista lusitana fu tra le poche in cui la SF1000 riuscì a ben figurare. L’obiettivo sarà dunque il solito: essere la terza forza in pista.

12.26: Tuttavia delle criticità ancora ci sono e soprattutto in termini di grip meccanico la Rossa ha manifestato sul circuito del Santerno alcune problematiche.

12.23: La Ferrari viene da un buon inizio di campionato. Il quarto e quinto posto di Imola, soprattutto, ha confermato come la SF21 sia un progetto decisamente più convincente di quello del 2020.

12.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Portimao andrà in scena un turno importante, utile per stabilire gli assetti delle qualifiche di oggi e della gara di domani.

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI

OGGI MOTOGP E F1: GLI ORARI, IL PROGRAMMA E LA GUIDA TV

27 ANNI FA SE NE ANDAVA AYRTON SENNA: IL TRIBUTO AL FUORICLASSE BRASILIANO

LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI OGGI (SABATO 1° MAGGIO)

VIDEO CHARLES LECLERC: “SIAMO ABBASTANZA COMPETITIVI, SUL PASSO C’E’ DEL LAVORO DA FARE”

VIDEO CARLOS SAINZ: “MI DIVERTO A GUIDARE LA FERRARI. VENERDI’ POSITIVO”

VIDEO LEWIS HAMILTON: “POCO GRIP SUL TRACCIATO”

VIDEO: TUTTE LE NOVITA’ TECNICHE SULLA RED BULL

NUOVO FONDO E NUOVO MUSO PER LA FERRARI: I VANTAGGI

FERRARI TERZA FORZA IN PISTA, MA LA MCLAREN E’ IN AGGUATO

CHARLES LECLERC: “CONTENTO PER LA SIMULAZIONE DEL TIME-ATTACK, SAINZ MEGLIO SUL PASSO GARA”

CARLOS SAINZ: “GIORNATA POSITIVA, ABBIAMO CAPITO IL GRIP”

LA CRONACA DELLE FP2 DI F1

LA CRONACA DELLE FP1 DI F1

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 F1

LEWIS HAMILTON: “GOMME TROPPO DURE PER PORTIMAO”

MAX VERSTAPPEN: UN VENERDI’ DAVVERO COMPLICATO”

VALTTERI BOTTAS: “MERCEDES DIFFICILE DA GUIDARE, RETROTRENO BALLERINO”

LANDO NORRIS: “SIAMO PIU’ INDIETRO DEL PREVISTO”

ANTONIO GIOVINAZZI: “E’ STATA UNA GIORNATA DIFFICILE”

MICK SCHUMACHER: “LA PISTA ERA SCIVOLOSA, MA MI SONO DIVERTITO”

FERNANDO ALONSO: PIU’ A MIO AGIO QUI A PORTIMAO”

DANIEL RICCIARDO: “E’ STATA UNA GIORNATA POSITIVA, PIU’ GIRI FACCIO E MEGLIO MI SENTO”

ESTEBAN OCON: “UNA GIORNATA CONFORTANTE, PISTA MOLTO DIFFICILE”

KIMI RAIKKONEN: “NON E’ STATO UN VENERDI’ SEMPLICE, SPERIAMO DI RECUPERARE DOMANI”

GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE F1

FERNANDO ALONSO NELLA TOP-5 NELLE LIBERE, UNA REAZIONE DOPO IMOLA

17.24 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronache, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo!

17.23 L’italiana Alpha Tauri piazza Gasly in undicesima piazza e Tsunoda in quattordicesima. 18° Mick Schumacher (Haas), che si è messo dietro la Williams di Latifi ed il compagno di squadra Mazepin, ormai abituato al ruolo di fanalino di coda.

17.22 Sorride anche un rigenerato Fernando Alonso, 5° con una Alpine che sembra in palla a Portimao. Più indietro l’Alfa Romeo: 16° Raikkonen, 17° Giovinazzi.

17.21 Leclerc ha sfoderato una buona costanza in una lunga simulazione con gomme soft, con le quali ha effettuato ben 19 tornate.

17.20 La Ferrari dovrà però guardarsi dalla McLaren, che nei long-run ha mostrato un passo non così dissimile.

17.18 Venerdì positivo per la Ferrari, da terza forza alle spalle di Mercedes e Red Bull. Sainz ha utilizzato un nuovo fondo sulla sua monoposto e le risposte sono state positivie. Certo il gap nei confronti delle scuderie di punta resta piuttosto importante, quantificabile tra i 4 ed i 6 decimi sul passo. Di sicuro un altro mondo rispetto al 2020.

17.16 Hamilton-Verstappen, non si scappa. Saranno loro a giocarsi la pole e la gara, con Bottas terzo incomodo. Peraltro il finlandese ha disputato dei long-run più convincenti rispetto al compagno di squadra britannico, soprattutto con le medie. L’equilibrio tra Mercedes e Red Bull appare estremo. O forse bisognerebbe dire tra Mercedes e Verstappen, perché Perez viaggia almeno due gradini sotto.

17.13 Bandiera a scacchi! La classifica finale delle FP2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.837 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.143 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.344 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.360 6

5 Fernando ALONSO Alpine+0.383 3

6 Esteban OCON Alpine+0.398 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.523 6

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.581 4

9 Lance STROLL Aston Martin+0.590 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.679 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.721 4

12 Lando NORRIS McLaren+0.920 5

13 George RUSSELL Williams+1.139 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.216 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.237 4

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.388 3

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.401 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.700 4

19 Nicholas LATIFI Williams+2.018 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.801 4

17.12 Verstappen chiude con un perentorio 1’22″9.

17.10 Hamilton e Verstappen stampano con lo stesso tempo: 1’23″4.

17.09 Subito un 1’22″9 per Leclerc, tempo importante con le medie. La Rossa, in questo venerdì, è la terza forza dietro Mercedes e Red Bull. Ma la McLaren non è così distante.

17.08 Anche Leclerc monta le medie per il finale di sessione.

17.07 1’22″9 per Verstappen, che ora sta martellando con le medie. Fatica invece Hamilton con la stessa mescola: ultimo passaggio in 1’23″940.

17.06 Guai sottovalutare la McLaren. Arriva un notevole 1’24″0 per Norris con le soft.

17.05 Ottimo 1’23″3 per Sainz con le medie. La sensazione è che la Ferrari, a parità di gomma, possa viaggiare 5-6 decimi più lenta rispetto a Red Bull e Mercedes.

17.04 1’24″3 per Leclerc con le soft, è un buon tempo con gomme ormai logore.

17.04 Strappo di Verstappen, 1’22″9 con le medie. Risponde dunque a Bottas.

17.03 Leclerc prosegue con le soft, per lui già 17 giri con questa mescola. Sono test importanti in vista della gara.

17.03 Per il momento Verstappen è più lento sul passo rispetto a Hamilton e Bottas a parità di gomme medie.

17.02 Sainz cambia le gomme e monta le medie.

17.01 Si alzano i tempi di Leclerc e Sainz con le soft, ora 1’24″5.

17.00 Anche Hamilton passa alle gomme medie.

17.00 Ora le Ferrari girano 1″2 più lente rispetto a Bottas, che però monta gomme medie.

16.59 La McLaren è più vicina alla Ferrari nella simulazione di passo gara. I tempi sono molto simili.

16.58 Importante 1’22″8 per Bottas con le soft. Verstappen in pista con le medie.

16.57 E’ costante il passo di Leclerc e Sainz. 1’23″9 l’ultima tornata del monegasco, 1’24″1 per lo spagnolo.

16.56 Le Mercedes entrano di nuovo in pista, Bottas con le medie e Hamilton con le soft.

16.55 Max Verstappen non sta girando in questa fase.

16.54 Già 11 giri a testa per Sainz e Leclerc con l’attuale treno di gomme soft.

16.54 Sainz inizia con un 1’24″0.

16.53 Al momento Leclerc gira circa mezzo secondo più lento rispetto a Hamilton.

16.52 Anche Hamilton e Bottas simulano il passo con le soft.

16.51 Leclerc e Sainz di nuovo in pista, entrambi con gomme soft.

16.50 Venti minuti al termine.

16.49 Il primo round del fine settimana tra Hamilton e Verstappen è andato dunque al britannico. Ma la partita è ancora lunga…

16.47 Ora i piloti rientrano ai box. A breve inizieranno una simulazione di passo gara.

16.46 Le Ferrari e le Mercedes continuano a girare con gomme soft.

16.44 Ora è una classifica attendibile, perché tutti hanno utilizzato le soft:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.837 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.143 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.344 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.360 3

5 Fernando ALONSO Alpine+0.383 2

6 Esteban OCON Alpine+0.398 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.523 3

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.581 2

9 Lance STROLL Aston Martin+0.590 2

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.679 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.721 2

12 Lando NORRIS McLaren+0.920 2

13 George RUSSELL Williams+1.139 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.216 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.237 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.401 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.700 2

18 Nicholas LATIFI Williams+2.018 2

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.480 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.801 2

16.43 VERSTAPPEN E’ DIETRO! Fa 0.143 peggio rispetto a Hamilton. 10° Perez a 0.679.

16.43 Scende a 0.013 il gap dell’olandese al secondo parziale.

16.42 Verstappen è già avanti di 0.099 al primo intermedio nei confronti di Hamilton.

16.41 Ecco Max Verstappen con le soft! Momento già molto delicato per il fine settimana.

16.40 Escursione nella ghiaia per la Williams di Latifi.

16.39 Mezz’ora al termine della sessione.

16.39 Non inganni il sesto posto di Max Verstappen: l’olandese ha ottenuto il tempo con le medie e non ha ancora utilizzato le soft.

16.38 La classifica parziale:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.837 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.344 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.360 3

4 Fernando ALONSO Alpine+0.383 2

5 Esteban OCON Alpine+0.398 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.420 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.523 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.590 2

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.720 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.896 2

11 Lando NORRIS McLaren+0.920 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.012 2

13 George RUSSELL Williams+1.189 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.237 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.401 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.700 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.861 2

18 Nicholas LATIFI Williams+2.018 2

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.480 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.801 2

16.37 Continua a faticare la McLaren. 10° Ricciardo, 11° Norris.

16.36 Pazzesco Fernando Alonso! Sale in quarta piazza con la Alpine a 0.383 da Hamilton.

16.35 Hamilton per poco più di un decimo non riesce a migliorarsi.

16.35 Sainz sta utilizzando un fondo completamente nuovo, a differenza di Leclerc che usa lo stesso di Imola.

16.34 Così così la Ferrari. Sainz è 3° a 0.360, Leclerc 5° a 0.523.

16.32 Tempone di Hamilton. 1’19″837. Rifila 344 millesimi a Bottas. Vediamo la risposta della Ferrari e, soprattutto, di Verstappen.

16.31 Per il momento Hamilton è quarto, ma ora si sta migliorando. E non di poco…

16.31 Bottas subito davanti con le soft: 1’20″181.

16.30 Anche Sainz e Leclerc rientrano in pista con le soft.

16.29 Attenzione alle Mercedes che sono in pista con le soft…Ora è attacco al tempo!

16.28 Verstappen vola in testa con le medie in 1’20″322, 0.101 meglio di Bottas.

16.28 Al momento Alonso è 9°, Giovinazzi 15°, Vettel 16°, Raikkonen 17°, Schumacher 19.

16.27 Ecco la McLaren. Ricciardo è 5° a 0.310 da Bottas, Leclerc scivola in ottava piazza.

16.27 Le Ferrari sono rientrate ai box.

16.25 A breve sarà interessante capire quale riscontro potranno ottenere Sainz e Leclerc con le gomme soft.

16.25 Per il momento Ferrari molto bene con le medie, è vicinissima alla Mercedes. E’ chiaro che non conosciamo i quantitativi di benzina delle macchine.

16.23 Fa un po’ più fatica la McLaren: si sta nascondendo come al solito?

16.22 E’ convincente il passo di Charles Leclerc con le medie, così come quello di Perez con la Red Bull.

16.21 La classifica parziale:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:20.423 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.067 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.085 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.338 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.426 1

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.514 1

7 Charles LECLERC Ferrari+0.564 1

8 Fernando ALONSO Alpine+0.569 1

9 Lando NORRIS McLaren+0.574 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.707 1

11 Esteban OCON Alpine+0.725 1

12 Lance STROLL Aston Martin+0.744 1

13 George RUSSELL Williams+1.179 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.461 1

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.527 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.861 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.894 1

18 Nicholas LATIFI Williams+1.909 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.082 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.807 1

16.19 I tempi continuano ad abbassarsi. 1’20″423 per Bottas, di nuovo leader con appena 0.067 su Sainz. 3° Hamilton a 0.085.

16.19 Avvicendamento in testa alla classifica, dove ora c’è Perez con la Red Bull.

16.18 Squillo di Alonso con la Alpine. Lo spagnolo sale in quarta piazza a 0.187 dalla vetta.

16.18 Si migliora Leclerc ed è 5° a 0.206 da Bottas. 3° è Verstappen, 4° Norris.

16.16 Ancora una volta dura un battito di ciglia la leadership della Ferrari. Bottas sale in cima alla classifica con appena 0.026 su Sainz.

16.16 SAINZ IN VETTA CON LA FERRARI! 1’20″831, 0.106 di vantaggio su Verstappen.

16.14 Verstappen si prende subito la vetta con 0.357 di vantaggio su Leclerc.

16.13 1’21″294, Leclerc al comando con la Ferrari davanti a Ocon e Sainz. Chiaramente sono solo i primi tempi.

16.12 Tutti i piloti utilizzano gomme medie, ad eccezione del russo Mazepin (Haas) che monta le hard.

16.11 Anche le Ferrari in pista.

16.10 Il primo a scendere in pista è il francese Ocon con la Alpine.

16.10 SEMAFORO VERDE! Iniziano le FP2 con 10 minuti di ritardo!

16.08 Le FP2 dureranno 60 minuti.

16.05 Chris Horner a SkySport: “Le prime due gare sono state molto emozionanti, ma anche stressanti. Se anche le prossime saranno così, sarà un anno fenomenale. Saranno Hamilton e Verstappen a giocarsi il titolo, sarei sorpreso che ci fossero altri piloti in lotta“.

16.04 Problema al tombino risolto. Si partirà alle 16.10.

16.02 La Ferrari ha ben figurato questa mattina, in particolare con le gomme hard. Le modifiche al muso sembrano funzionare.

15.59 In prossimità del cordolo c’è un tombino leggermente rialzato che può creare problemi di sicurezza. E’ questo che si sta cercando di sistemare.

15.58 Ecco il cordolo a cui si sta lavorando e che ha provocato il ritardo.

15.57 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Portogallo è Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°.

15.56 In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.

15.55 In 9 occasioni (52,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

15.54 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996).

15.53 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959).

15.52 FP2 RINVIATE DI 10 MINUTI! Gli addetti alla pista stanno risolvendo un problema ad un cordolo!

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10

LA CRONACA DELLE FP1 DEL GP DEL PORTOGALLO DI F1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 F1 GP PORTOGALLO

LE TANTE NOVITA’ TECNICHE SULLA FERRARI

Il programma del GP Portogallo (30 aprile) – La presentazione del GP del Portogallo – Le cinque risposte del GP del Portogallo

ORARI F1 E MOTOGP DI OGGI

MICK SCHUMACHER: “MIO PADRE E’ PARTE DELLA STORIA DELLA FERRARI”

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo. Sul tracciato lusitano un day-1 importante per le squadre e i piloti in cerca della miglior messa a punto su una pista non facile che richiede tanto sia in termini di guidabilità che di accelerazione.

Si prospetta un nuovo confronto tra il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. L’orange si è imposto nell’ultimo round di Imola e ha dimostrato quanto il feeling con la sua RB16B sia buono. In questo momento la sensazione è che la macchina di Milton Keynes sia più performante di quella di Brackley e il target di Max è quello di approfittarne.

Per quanto riguarda la Ferrari, la Rossa ha fatto vedere buone cose sul circuito del Santerno, ottenendo una top-5 di rilievo con entrambi i piloti. Lungo i saliscendi lusitani si vorrà confermare questa prestazione e, se possibile, fare meglio, mettendosi alle spalle la McLaren rivale n.1 per il ruolo di terza forza in pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.30 con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 16.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse