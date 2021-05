F1, Ferrari: il 5° posto il massimo possibile oggi. Gap ridotto, ma ancora ampio

Non si possono fare miracoli. La Ferrari archivia le qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1, come quella della presa di coscienza.

La Rossa è da terza fila come massimo obiettivo e sperare in qualcosa di meglio è complicato. Lo spagnolo Carlos Sainz ha centrato il target, fermandosi a 0″691 dal poleman Valtteri Bottas in quinta piazza. Carlos, contrariamente a uno Charles Leclerc un po’ pasticcione quest’oggi alla guida (ottavo), ha saputo mettere insieme il meglio possibile e la SF21 gli ha regalato un sorriso.

Le constatazioni sono due:

1 – La Ferrari del 2021 è maggiormente consistente del progetto precedente.

2 – Il distacco dalla vetta è ancora ampio.

Parlare di Mercedes e di Red Bull che fanno un altro sport non è certo esagerare perché il differenziale è sensibile e la sensazione è che sul passo gara possa ampliarsi. Non è un mistero che la monoposto di Maranello sia maggiormente soggetta a “mangiare” le gomme, come si suol dire in gergo. Forse le temperature non troppo elevate potrebbero dare una mano, ma resta il fatto che la monoposto, apparsa decisamente sovrasterzante nel corso del time-attack, potrebbe richiedere uno sforzo poco desiderato alle Pirelli.

E dunque, bene ma non benissimo. Il lavoro da fare è ancora molto e non poteva essere altrimenti.

Foto: LaPresse