F1 oggi, GP Portogallo 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, a partire dalle ore 16.00 italiane, prenderà il via il GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Portimao le emozioni non mancheranno di certo, parlando di un circuito molto difficile da interpretare e dove le condizioni atmosferiche potranno influenzare non poco la guida dei piloti.

A partire dalla pole-position ci sarà il finlandese Valtteri Bottas. Dopo i problemi delle prime due uscite stagionali e il brutto incidente di Imola, il finnico ha voluto rispondere così alle critiche, conquistando una pole di grande difficoltà in un contesto altamente qualificato. Niente da fare, infatti, per il compagno di squadra Lewis Hamilton che comunque ha avuto modo di consolarsi, partendo dalla seconda piazzola davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen.

Per quanto riguarda la Ferrari, giornata in chiaroscuro quella della Rossa nel time-attack: il quinto posto dello spagnolo Carlos Sainz è da valutare con il segno “+”, mentre l’ottavo del monegasco Charles Leclerc ha il sapore della delusione. Il target sarà sempre quello di essere la terza forza in pista tra i team, partendo dal presupposto che Mercedes e Red Bull siano di un altro pianeta.

Di seguito la programmazione odierna:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO F1 2021 SKY SPORT

Domenica 2 maggio

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16.00: gara F1

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 20.00: Race Anatomy F1

COME GUARDARE IN TV IL GP PORTOGALLO F1 2021

La copertura televisiva del GP del Portogallo di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda la differita della gara domenicale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la corsa lusitana.

STREAMING – Il GP del Portogallo di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Domenica 2 maggio

17.50 gara

