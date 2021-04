Lando Norris non ha certo brillato durante la prima giornata del Gran Premio del Portogallo. Il giovanissimo britannico ha concluso in ottava posizione la prima sessione di prove libere e addirittura al dodicesimo posto la FP2. Eppure, anche a Imola, le McLaren erano apparse in difficoltà al venerdì. Invece a partire da sabato l’inglese si è trasformato, prendendosi il lusso di realizzare performance in linea con i migliori. Dobbiamo quindi aspettarci una crescita esponenziale anche a Portimao? Norris non è così sicuro che questo possa avvenire. Ecco quanto riportato da Motorsport.com

“Oggi si sono visti tanti errori, anche io ne ho commessi alcuni e non è facile fare un giro pulito. C’è una situazione strana e insidiosa con gli pneumatici, perché non è detto che rendano al meglio nel primo giro lanciato, ma può essere che siano più performanti alla seconda o alla terza tornata”.

Al tempo stesso, Lando non è soddisfatto del set-up della sua McLaren. “Non sono contento del bilanciamento della monoposto. A Sakhir e Imola mi sembrava migliore. Dobbiamo lavorare parecchio domani, altrimenti non è detto che si possa entrare nel Q3. Sinceramente non sono così sicuro che potrò qualificarmi nella top-ten, anche perché le Alpine qui appaiono decisamente più competitive”.

Il britannico, terzo a Imola, cerca comunque di essere positivo. “Sinceramente non ci aspettavamo di essere così in difficoltà. Siamo più indietro del previsto, ma abbiamo ancora del tempo per migliorare in vista delle qualifiche”. Viene da chiedersi se quella dell’inglese non sia pretattica. Domani avremo la risposta a tale quesito.

