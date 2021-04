F1 oggi, GP Portogallo 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 30 aprile, prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Le scuderie e i piloti lavoreranno in cerca del miglior set-up in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Lungo i saliscendi lusitani si prevede un remake della sfida tra il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. L’orange, a segno nell’ultimo weekend di Imola, ha mandato un chiaro messaggio al proprio rivale per il titolo e ci si aspetta un confronto molto serrato tra i due. La RB16B potrebbe essere in vantaggio in questo fine-settimana e quindi non sarà semplice per il sette volte iridato riuscire a spuntarla.

Per quanto riguarda la Ferrari, l’obiettivo è sempre quello: terza forza in pista. Il progetto SF21 sembra nato sotto una buona stella, ma la distanza dai due top-team è ancora molto ampia. Per questo, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz dovranno estrarre dalla monoposto tutto quello che hanno per puntare alle prime cinque posizioni della griglia di partenza e partire il più avanti possibile.

Di seguito il programma del GP del Portogallo di oggi:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO F1 2021

Venerdì 30 aprile

11.30 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

COME GUARDARE IN TV IL GP PORTOGALLO F1 2021

La copertura televisiva del GP del Portogallo di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda le differite delle qualifiche e della gara domenicale. Non vi sarà, invece, copertura per le sessioni di libere FP1, FP2 ed FP3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara, mentre non andranno in onda le sessioni di libere FP1, FP2 ed FP3.

STREAMING – Il GP di Imola di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 1° maggio

19.00 Qualifiche

Domenica 2 maggio

18.00 gara

