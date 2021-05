Risultato finale abbastanza deludente per la McLaren al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Daniel Ricciardo è stato clamorosamente eliminato in Q1 e domani sarà chiamato ad una grande rimonta, mentre Lando Norris ha evidenziato un ottimo passo nelle prime due fasi delle prove ufficiali prima di doversi accontentare del settimo posto in Q3.

“Sono ragionevolmente soddisfatto. Un po’ infastidito a dire il vero perché avremmo potuto fare qualcosina in più, magari tre posizioni più in alto e quindi al quarto posto, lo affermo con assoluta fiducia. In due dei miei tentativi in Q3 sono stato rallentato da una vettura più lenta davanti a me all’ultima curva, quindi ho dovuto abortire il giro abbastanza presto”, ha dichiarato il britannico Norris al sito ufficiale del team di Woking.

“A parte questo sono contento della mia prestazione – prosegue il giovane pilota inglese, reduce dallo splendido podio di Imola – La macchina va bene, forse è un po’ difficile da guidare, ma è veloce, quindi essere settimo nonostante tutto è sorprendentemente positivo. Ci sono alcuni aspetti positivi, vediamo cosa riusciremo a fare domani in gara”.

Foto: Lapresse