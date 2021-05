F1, promossi e bocciati GP Portogallo: Hamilton e Norris in grande spolvero, domenica amara per Bottas e Sainz

Il terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 si è concluso ieri a Portimao con il successo di Lewis Hamilton, capace di raggiungere così quota 97 vittorie in carriera. Il britannico della Mercedes ha preceduto sul podio la Red Bull di Max Verstappen e la seconda W12 di Valtteri Bottas. 4° un solido Sergio Perez, al miglior piazzamento dell’anno nella sua nuova avventura in Red Bull.

Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1.

PROMOSSI

Lewis Hamilton: Una sola sbavatura nella ripartenza dopo la safety car, in cui si fa sorprendere da Verstappen, che non macchia però una prestazione di grande spessore dal punto di vista dell’aggressività e della gestione gara. Supera in pista la Red Bull e (soprattutto) il compagno di squadra Bottas, guadagnandosi di forza la vittoria n.97 in carriera.

Max Verstappen: Weekend imperfetto e caratterizzato da un paio di sbavature, provocate però da un’oggettiva (leggera) inferiorità tecnica della sua Red Bull a Portimao rispetto alla Mercedes. L’olandese ha forzato molto, spingendo al 100% e avendo la meglio su Bottas, ma Lewis era davvero ingiocabile.

Lando Norris: Terza vittoria consecutiva nella gara “degli altri” e terzo posto nel campionato piloti dopo tre GP. Il britannico della McLaren si conferma in grande spolvero sul passo e nelle battaglie ruota a ruota, effettuando un paio di manovre spettacolari e resistendo fino al traguardo in quinta piazza con gomme meno performanti rispetto alla Ferrari di Leclerc.

Alpine: Deciso passo avanti rispetto a Sakhir e Imola, con entrambe le macchine saldamente in zona punti e la sensazione di un potenziale nascosto ancora da scoprire fino in fondo nei prossimi mesi. Ocon superlativo in qualifica e sufficiente la domenica, Alonso sottotono sul giro secco ed esaltante in gara con una rimonta fantastica. Coppa di piloti che promette scintille.

Mick Schumacher: Per ambire alla zona punti servirà una gara pazza con tanti ritiri, ma nel frattempo il figlio di Michael svolge un ottimo lavoro bastonando il compagno di squadra Mazepin e precedendo all’arrivo una delle Williams. La macchina è quella che è, ma il tedesco sta dimostrando sul campo il suo valore.

BOCCIATI

Valtteri Bottas: Terzo GP negativo di seguito in avvio di campionato per il finlandese, che questa volta deve cedere a Hamilton e Verstappen nonostante la pole position del sabato. Primo stint disastroso da parte del nativo di Nastola, passato in pista dal compagno di squadra e successivamente al pit-stop dalla Red Bull dell’olandese.

Carlos Sainz: Fine settimana a due facce per lo spagnolo, che ha trovato nell’ordine la miglior qualifica e la peggior gara da quando veste i colori della Ferrari. Il figlio d’arte iberico, eccezionale al sabato ed in partenza (era 4°), è poi naufragato progressivamente fino all’undicesimo posto finale a causa di un pessimo feeling con le gomme medie nel secondo stint.

Aston Martin: Dopo un lampo incoraggiante di Sebastian Vettel in qualifica, l’ex Racing Point torna nei ranghi in gara attestandosi come ottava forza in campo sul passo a Portimao. Zona punti molto distante, con Vettel 13° e Stroll 14° anche alle spalle dell’Alfa Romeo di Giovinazzi.

Kimi Raikkonen: Nel 2020 il finlandese si rendeva protagonista proprio a Portimao di un primo giro leggendario, mentre un anno dopo il campione del mondo 2007 commette un errore di valutazione abbastanza banale (toccando Giovinazzi e danneggiando l’ala anteriore) e deve abbandonare il GP del Portogallo 2021 al termine della prima tornata.

