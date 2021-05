F1, GP Spagna 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 7-9 maggio

Archiviato il Gran Premio del Portogallo con la 97ma vittoria in carriera di Lewis Hamilton, è già tempo di proiettarci verso il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il circus sarà di scena al Montmelò da venerdì 7 a domenica 9 maggio per il Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa della stagione e terzo atto del lungo tour europeo. Si profila l’ennesimo capitolo del duello iridato tra Mercedes e Red Bull ed in particolare tra Hamilton e Verstappen.

Il britannico è leader del campionato con 8 punti di margine sul rivale olandese, mentre le seconde guide dei due top team accusano già distacchi importanti dopo appena tre gare. Ferrari proverà a battere McLaren a Barcellona in ottica terzo posto nel Mondiale costruttori, ma il midfield è davvero molto compatto e saranno sicuramente della partita anche Alpine e AlphaTauri.

Il weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2021 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 (in chiaro) sarà possibile seguire qualifiche e gara in diretta. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni del fine settimana catalano con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del quarto round della stagione.

Foto: Lapresse