F1, GP Portogallo 2021. A Portimao terzo round della sfida Verstappen-Hamilton. La Ferrari vuole confermarsi

A partire dalla giornata di domani, la Formula Uno riscoprirà lo spettacolare contesto di Portimao, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Portogallo, terzo atto del Mondiale 2021. L’attesa per l’evento è elevatissima perché, dopo un biennio in cui Lewis Hamilton e la Mercedes non hanno avuto rivali, finalmente sembrerebbe essere riemerso uno sfidante in grado di mettere in discussione l’egemonia del britannico e del team di matrice tedesca. Parliamo, ovviamente, di Max Verstappen e della sua Red Bull.

Finora l’inglese e l’olandese si sono dimostrati indiscutibilmente superiori alla concorrenza, spartendosi le vittorie. In Bahrain ha primeggiato il sette volte Campione del Mondo, mentre in Emilia Romagna si è imposto chi aspira a succedergli nell’albo d’oro iridato. Anche le pole position sono state equamente divise tra i due contendenti, indice di come l’equilibrio sia massimo.

Portimao rappresenterà un contesto differente rispetto alle due gare disputate sinora, sia per caratteristiche della pista, meno veloce di Sakhir e Imola, sia per quanto concerne le gomme, che non saranno le medesime usate nei primi due GP. Nel Gran Premio di Portogallo vedremo, infatti, per la prima volta la mescola C1, ovvero la più dura a disposizione, la quale sarà associata alla C2 e alla C3. Dunque avremo uno scatto verso le hard. Sarà una dinamica da tenere in considerazione, perché potrebbe spostare leggermente gli equilibri. Forse in favore della Mercedes? C’è chi sostiene che la W12 soffra particolarmente le gomme soffici. Vedremo se sarà davvero così.

Hamilton e Verstappen a parte, si attende un segnale dai rispettivi compagni di squadra. Valtteri Bottas e Sergio Perez sono entrambi reduci da una gara negativa, durante la quale il finlandese è stato un fantasma, mentre il messicano ha commesso errori a ripetizione. Al contrario, la Ferrari esce ringalluzzita da Imola. La Scuderia di Maranello ha la consapevolezza di potersi giocare il terzo posto nel Mondiale costruttori con la McLaren e Portimao potrebbe rivelarsi terreno favorevole. Le tante curve e il fatto che la potenza della power unit sia meno preponderante di quanto non lo fosse nei primi due appuntamenti, lasciano sperare che il Cavallino Rampante possa proporsi come terza forza in campo. Si tratta di una prospettiva già caldeggiata per il Gran Premio di Emilia Romagna, dove però le vetture di Woking sono comunque riuscite a rivelarsi più competitive. Almeno se si guarda a quella di Lando Norris. La speranza è che in terra lusitana la situazione sia differente, con Charles Leclerc e Carlos Sainz ad attestarsi appena dietro Mercedes e Red Bull.

Infine, un dato statistico da non sottovalutare. Lewis Hamilton potrebbe diventare il primo pilota a toccare la fatidica quota delle 100 pole position nella storia della Formula Uno. Sarebbe davvero scenico che il trentaseienne britannico raggiungesse la clamorosa pietra miliare proprio a Portimao, dove non più tardi di pochi mesi fa ha arpionato la 92ma vittoria, grazie alla quale ha superato definitivamente Michael Schumacher…

Foto: La Presse