Daniel Ricciardo commenta la propria prestazione nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021. Il nativo di Perth chiude la giornata all’ottavo posto con il tempo di 1.20.418.

L’australiano mostra la sua soddisfazione in un venerdì che ha visto le due McLaren nascoste rispetto alle ultime uscite. Il #3 del gruppo precede dopo la FP2 il teammate inglese Lando Norris, dodicesimo con un ritardo di 920 millesimi di ritardo dal connazionale Lewis Hamilton (Mercedes).

L’ex alfiere della Renault ha affermato ai microfoni della squadra: “È stata una giornata abbastanza positiva per quanto riguarda il mio feeling personale in macchina. Mi sono sentito abbastanza a mio agio dal primo giro questa mattina. Più giri faccio, meglio mi sento, ma sicuramente mi è sembrato che tutto fosse più familiare quando sono saltato in macchina oggi”.

Ricciardo si prepara per la giornata di domani, giornata decisiva per stabilire la griglia di partenza: “Siamo arrivato ottavi questo pomeriggio. Ho ancora un po’ da lavorare, ma abbiamo fatto un piccolo passo avanti per la sessione pomeridiana. Proveremo migliorare questa stasera, domani possiamo lottare per un buon piazzamento”.

Foto: LaPresse