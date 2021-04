La prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1, si è conclusa e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior crono della FP2. Il sette volte iridato ha fermato i cronometri sul tempo di 1’19″837 a precedere di 0″143 l’olandese della Red Bull Max Verstappen e di 0″201 il compagno di squadra Valtteri Bottas.

C’è però un po’ di preoccupazione nel team di Brackley per via delle difficoltà manifestate dalla monoposto sul passo gara in termini di stabilità nel confronto con la RB16B. In particolare, Hamilton è stato protagonista di diverse “scodate” nel corso dei suoi giri ed è parso decisamente al limite.

In questo senso, gli pneumatici Pirelli sono stati oggetto di critica di LH44, ritenendo che la gamma più dura portata dal costruttore non sia la migliore per le caratteristiche dell’asfalto della pista lusitana.

Di seguito il video delle dichiarazioni di Hamilton:

IL VIDEO DELLE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON





Foto: LaPresse