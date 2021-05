Daniel Ricciardo ha chiuso al 9° posto il GP del Portogallo di F1, disputato oggi a Portimao, battuto dal compagno di squadra, Lando Norris, giunto 5°. Ricciardo, era però partito dalla 16ma posizione, ha parlato a fine gara al sito ufficiale della McLaren.

Così Ricciardo: “Oggi è stata sicuramente una giornata migliore. Sono stato in grado di fare quello che mi ero prefissato, di superare alcune vetture, di vincere alcune battaglie e liberarmi di un po’ di rabbia di ieri, quindi è stato un bene. Penso che ci siano stati momenti della gara che sono stati davvero positivi e che hanno portato un bel feedback per la squadra“.

Spiega il rapporto con la vettura il pilota: “Sento sicuramente che alcune cose mi stanno trattenendo in termini di ciò che voglio fare con la macchina, e ogni volta che provo, le risposte non sono del tutto positive. Quindi, penso che ci siano alcune cose che possiamo affrontare immediatamente con il setup e poi con alcuni aggiornamenti in arrivo“.

Conclude così il numero 3: “Nel complesso, sono piuttosto ottimista su come sia andata la gara, grazie ancora al team in pista ed a Woking per il supporto e per il duro lavoro di questo fine settimana. Non vedo l’ora che si arrivi in Spagna tra pochi giorni“.

Foto: LaPresse