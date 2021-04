Una buona prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1, per la Ferrari. Sul circuito dell’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno fatto vedere ottime cose.

Nella prima sessione Leclerc ha ottenuto un ottimo quarto tempo, mentre Sainz per via di alcuni errori nel giro buono non ha trovato il massimo della prestazione. Nella FP2 l’iberico si è riscattato è ha terminato in quarta piazza, facendo vedere un’ottima velocità sia nella simulazione del time-attack che sul long run.

“Un altro venerdì molto positivo, un’altra giornata per fare esperienza sulla macchina. Oggi ho guidato in condizioni molto diverse rispetto alle prime due gare, ed è quello che serve per continuare a imparare. In Bahrain e a Imola c’era molto grip mentre qui a Portimao è piuttosto scivoloso, e in più oggi c’era parecchio vento. Mi piace quando devo cercare aderenza dove non c’è, comunque! Mi sono divertito a correre qui, l’anno scorso. Sono totalmente focalizzato sulle qualifiche di domani“, le parole di Carlos.

Di seguito il video dell’intervista al ferrarista:

VIDEO CARLOS SAINZ: “UN VENERDI’ MOLTO POSITIVO”

